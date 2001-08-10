Музей книги Чехова собирает такс от сахалинцев
В субботу, 1 декабря, в литературно-художественном музее «Остров Сахалин» стартует акция «Подари таксу Антону Павловичу». В уходящий год Собаки сотрудники музея приглашают пополнить коллекцию статуэток-такс. Акция продлится до конца первого месяца зимы.
«У меня новость: две таксы – Бром и Хина, безобразной наружности собаки. Лапы кривые, тела длинные, но ум необыкновенный», - написал Антон Чехов в письме Алексею Суворину.
Собаки пользовались особым расположением Антона Чехова. На пороге его дома встречал лай двух такс, которых писатель назвал Бром Исаевич и Хина Марковна. Собака такой породы была также у его брата Михаила и носила кличку Йод. Антон Павлович настолько любил такс, что как-то отчитал иллюстратора Каштанки, который изобразил героиню бульдогом, а не помесью дворняги и таксы. Питомцев Антона Чехова даже увековечили в памятнике в Москве.
Каждый человек, который принесет статуэтку или скульптурку таксы в музей, получит в подарок семейный абонемент на один год и книгу «Остров Сахалин». Мягкие и шерстяные игрушки, а также живых такс принять в дар не смогут.
Все принесенные в дар собачки будут представлены на выставке в витрине на первом этаже.
Акция продлится до 30 декабря.
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