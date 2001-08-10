На Сахалине открылась музейная экспозиция по истории регионального внешкольного образования

Торжественным разрезанием красной ленточки ознаменовалось открытие музейной комнаты «Дополнительное образование детей. История и развитие» в здании Областного центра внешкольной воспитательной работы (ОЦВВР) в Южно-Сахалинске. Мероприятие приурочено ко 100-летию системы дополнительного образования, уточнили ТИА «Острова» в региональном министерстве образования.

– Идея создания музея напрашивалась и зрела давно, – отметил директор ОЦВВР Владимир Чувилин. – Нужно знать, помнить и рассказывать о людях, которые заложили традиции дополнительного образования в Сахалинской области, чтобы их хорошие дела остались в памяти и помогали работать начинающим педагогам. Сегодня начало положено, и думаю, что мы найдём возможности расширять и развивать наши экспозиции.

В числе гостей на открытии музейной комнаты присутствовали сотрудники областного министерства образования, Института развития образования Сахалинской области, представители муниципалитетов, руководители учреждений дополнительного образования, педагоги, методисты.

По убеждению директора Углегорского ДДома детского творчества Алексея Дудина, музейная комната может стать центром притяжения для педагогов области. Он рассказал, что не обнаружил подобных музеев нигде на просторах интернета. Это подтвердила и заместитель директора Дворца детского (юношеского) творчества Евгения Харламова, выразив уверенность, что Сахалину принадлежит первенство в создании регионального музея системы дополнительного образования.

– Если вдуматься, мы идём семимильными шагами, стараемся не отставать от наших учеников, – продолжила она, – и забываем, что многие вещи уходят безвозвратно, их необходимо собирать, обобщать, изучать, структурировать.

В торжественной части мероприятия прошло чествование ветеранов островной педагогики – Галины Бондарь, Нины Медведевой, Светланы Листуновой и других.

О зарождении экспозиции кратко рассказала её вдохновитель, организатор и составитель Светлана Руденко:

– Прежде чем приступить к созданию этого музея, я посетила практически все педагогические коллективы, побывала почти во всех районах. В итоге перед вами коллективный труд людей, которые хотели вложить сюда частицу тепла. Пока это просто музейная комната, но может быть, мы когда-то ещё завоюем звание музея.

Было отмечено, что уже начали поступать заявки от педагогических коллективов на посещение ещё не открытого музея. А представитель минобразования Светлана Французова сообщила, что министерство прорабатывает планы по проведению мероприятий для работников из районов на основе музейной комнаты.

Напомним, что экспозиция, в создании которой приняли участие все районные учреждения дополнительного образования, отражает историю развития системы дополнительного образования Сахалинской области. В будущем выставочный фонд планируется обновлять за счёт детских поделок и художественных работ – победителей творческих конкурсов и инновационных проектов педагогов. Музей будет работать на постоянной основе.