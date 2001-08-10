Молодежный квест «По следам памятных дат» состоялся в Южно-Сахалинске

Региональный молодёжный квест прошел на базе исторического парка «Россия – моя история» и Политехнического колледжа СахГУ, и объединил более 50 сахалинцев.

В познавательной игре приняли участие студенты Сахалинского промышленного экономического техникума, института железнодорожного транспорта, Южно-Сахалинского педагогического колледжа и политехнического колледжа СахГУ, а также учащиеся средней общеобразовательной школы № 32 Южно-Сахалинска.

Организатором квеста выступило министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. Администрировали контрольные точки квеста, и следили за правильностью выполнения задач представители официального регионального представительства Международной компании «Квестория».

Девять команд в течение нескольких часов получали задания на 8 разных площадках, расплетали хитроумные ловушки, разгадывали вопросы на тему памятных дат Российской Федерации, и участвовали в различных испытаниях.

Победители и призёры были награждены памятными подарками и сертификатами, заверили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.