На безбарьерную среду в Сахалинской области за год выделили 114 миллионов рублей

Международный день инвалидов в Сахалинской области отметили праздничным концертом. Торжество состоялось в киноконцертном зале «Октябрь» областного центра. Его участниками стали люди с ограниченными возможностями здоровья, представители общественных организаций и движений инвалидов из Южно-Сахалинска и районов области, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

С приветственным словом к присутствующим обратилась председатель правительства Вера Щербина.

- В Сахалинской области сегодня проживают более двадцати тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Забота о них, создание комфортных жизненных условий – это важнейшие задачи. И в нашем регионе в этой части многое делается. Прежде всего, особое внимание уделяется развитию системы реабилитации и социальной адаптации граждан с ограничениями здоровья, - отметила глава сахалинского правительства.

В этом году в Южно-Сахалинске начал работать уникальный в масштабах Дальнего Востока реабилитационный центр. Здесь созданы все условия для восстановления слабовидящих и слепых, людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, дефектами слуха. Сахалинцы и курильчане получают полный комплекс реабилитационных мероприятий на самом современном оборудовании, не выезжая за пределы области. Здоровье в новом учреждении уже поправили более 1,5 тысяч человек.

В новое просторное здание в центре города переехал и реабилитационный центр для детей и подростков «Преодоление». Кроме того, в ноябре был открыт ресурсный центр для граждан с ограниченными возможностями здоровья, который объединил на своей площадке услуги сразу нескольких ведомств: Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Центра социальной поддержки, Бюро медико-социальной экспертизы и других. Это позволяет получить в одном месте широкий перечень государственных услуг и документов.

В области продолжается работа по формированию безбарьерной среды. В текущем году на эти цели направлено 114 миллионов рублей. Это позволило сделать доступнее более 100 социальных объектов – больниц и поликлиник, школ, спортивных сооружений, учреждений социальной защиты.

При спортшколах региона сейчас действуют 17 групп по адаптивной физической культуре. Более тысячи сахалинцев с нарушениями здоровья регулярно занимаются различными видами спорта. Среди них - победители региональных и всероссийских соревнований, участники Паралимпийских Игр, члены сборных команд страны. В ближайшей перспективе в Сахалинской области планируется создать центр адаптивной физической культуры и спорта.

Кроме того, в последнее время были приобретены 7 специализированных автобусов, оборудованных для людей с ограничениями здоровья. Таким транспортом теперь обеспечены 13 муниципальных образований региона.