Южносахалинцы могут принять участие в фестивале авторской песни «Гринландия»

Южносахалинцев приглашают принять участие в XXVII Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия», который будет проходить в июле на берегу реки Быстрицы в Кировской области.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Основной конкурс», «Песни для детей», «Песни о профессиях, специальностях, призваниях». В этом году большому песенному празднику было присвоено имя Народного артиста СССР Иосифа Кобзона, а темой для заочного конкурса стала строчка из его песни: «Я люблю тебя, жизнь».

Принять участие в заочном конкурсе могут авторы слов и музыки, композиторы, поэты и творческие коллективы. Отдельно выделяется «Детская мастерская» (до 16 лет включительно). Заявки принимаются до 20 апреля 2019 года по электронной почте grinlandia-kirov@mail.ru или по адресу: 610000, г. Киров, ул. Ленина, 80, с пометкой «НФ «Вятка XXI век» для оргкомитета «Гринландия».