В Южно-Сахалинске отметили активистов общественных организаций инвалидов
Большой концерт с лиричным названием «От сердца к сердцу» и церемония награждения активистов общественных организаций, объединяющих южносахалинцев с особенностями здоровья, состоялись в ГДК «Родина».
Это мероприятие проводится в Южно-Сахалинске ежегодно и традиционно собирает полный зал гостей.
- Для нас очень важно иметь возможность для творческой реализации. Сегодня выступали коллективы организаций инвалидов и профессиональные артисты. Всем нам очень понравилась эта идея. Это правильно - выступать на одной сцене, быть вместе, - сказала председатель Луговского общества инвалидов Светлана Кин. - Администрация города всегда на хорошем уровне проводит мероприятия к Международному дню инвалидов, и в этот раз концерт был насыщенный, яркий. Особенно порадовали классические номера и выступления детей. Члены нашего общества всегда ждут это мероприятие.
В программе вечера были выступления Ларисы и Маши Качайкиных, Кристины и Святослава Булатовых, номера от хореографического коллектива «Сюрприз», ансамбля современного эстрадного танца «Импульс», Сахалинского колледжа искусств, артистов ГДК «Родина». «Венский вальс», «Песенка Джульетты», «Стоят девчонки...», «Каламбур» - все номера без исключения шли от сердца к сердцу и вызывали бурные аплодисменты в зале.
Солистка военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона Лариса Качайкина, выступавшая с дочкой, рассказала:
- Все готовились к этому концерту. Зрители искренние, благодарные, всегда тепло встречают. Я сама мама ребенка с ограниченными возможностями здоровья и прекрасно понимаю, как порой бывает тяжело, но надо верить в лучшее. Моей дочке давали страшные прогнозы, до 3 лет Маша не могла дышать нормально, а сейчас она поет. Для меня это победа, и каждый раз, когда мы с ней на сцене, у меня слезы. Хочу сказать, что никогда не надо сдаваться. Ты можешь блистать на сцене, заниматься спортом, творчеством и жить полноценной жизнью.
Концерт никого не оставил равнодушным.
- Все довольны, зал полный. Очень порадовала программа, много новых номеров, много молодежи. Все здорово, комфортно, хорошо, - поделилась впечатлением председатель Южно-Сахалинской местной организации общества слепых Людмила Коваленко. - И приятно, что администрация ежегодно поощряет членов обществ инвалидов.
Во время мероприятия директор городского департамента социальной политики Эльвира Юркова вручила благодарственные письма администрации Южно-Сахалинска членам общественных объединений. За плодотворную деятельность были отмечены И Мин Дя, Борис Михайлович Кубанец, Наталья Сер-Ировна Ким, Елена Валентиновна Мысина, Игорь Дыксонович Се, Светлана Анатольевна Седакова, Наталья Григорьевна Стефанова, Филипп Валерьевич Талашов, Александра Иосифовна Чмелева, Валентина Сергеевна Лабзова, Сергей Геннадьевич Марков, Виталий Александрович Сачко, а также Ольга Борисовна Ваганова, на днях отметившая день рождения.
- Мы видим, как меняется отношение к нам в обществе, становится легче жить. Конечно, мы провели большую работу по объединению инвалидов, чтобы люди с проблемами здоровья стали полноправными членами общества, не сидели по домам, - отметил председатель городского отделения Всероссийского общества инвалидов Андрей Крамаренко.
Создание доступной среды для маломобильных групп населения (в том числе переселение маломобильных граждан с верхних этажей на нижние), оплата дорогостоящих медицинских препаратов, адресная материальная, финансовая и социальная помощь, содействие общественным организациям - целый комплекс мер сегодня направлен на поддержку этой категории граждан властями всех уровней. В областном центре успешно проводится работа по обеспечению доступности образования школьникам-инвалидам, созданию условий для занятий спортом, проведению досуговых и культурных мероприятий. В рамках решения вопроса трудоустройства инвалидов в этом году работу получили около 150 человек, и деятельность в этом направлении будет продолжена.
В настоящее время в Южно-Сахалинске проживают более 10 тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья, в тесном диалоге с городской администрацией успешно работают 6 общественных организаций инвалидов.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 19:50 29 Ноября Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
16:03 29 Ноября По итогам года лучших учащихся Южно-Сахалинска традиционно поощрили премиями и стипендиями мэра
14:46 29 Ноября Подозреваемого в краже техники из чужого автомобиля задержали в Южно-Сахалинске
18:35 29 Ноября Через две недели на Сахалине и Курилах пройдёт массовая диспансеризация
10:22 9 Ноября Сахалинская область планирует войти в число 30 регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
13:05 12 Ноября Южнокорейским бизнесменам предлагают инвестировать в приоритетные проекты Сахалинской области
10:01 8 Ноября В Сахалинской области на 6,4% увеличилась плата за пользование потребительским кредитом
Выбор редакции
- 17:56 Вчера Сахалинские школьники писали итоговое сочинение
- 17:45 Вчера Сахалинская область представит вакансии в ключевых отраслях экономики региона на молодежном фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве»
- 17:33 Вчера Десять жителей Южно-Сахалинска удостоены звания «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска»
- 17:10 Вчера Мэр Сергей Надсадин рассказал о перспективах переулка Отдаленного
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?