В Южно-Сахалинске отметили активистов общественных организаций инвалидов

Большой концерт с лиричным названием «От сердца к сердцу» и церемония награждения активистов общественных организаций, объединяющих южносахалинцев с особенностями здоровья, состоялись в ГДК «Родина».

Это мероприятие проводится в Южно-Сахалинске ежегодно и традиционно собирает полный зал гостей.

- Для нас очень важно иметь возможность для творческой реализации. Сегодня выступали коллективы организаций инвалидов и профессиональные артисты. Всем нам очень понравилась эта идея. Это правильно - выступать на одной сцене, быть вместе, - сказала председатель Луговского общества инвалидов Светлана Кин. - Администрация города всегда на хорошем уровне проводит мероприятия к Международному дню инвалидов, и в этот раз концерт был насыщенный, яркий. Особенно порадовали классические номера и выступления детей. Члены нашего общества всегда ждут это мероприятие.

В программе вечера были выступления Ларисы и Маши Качайкиных, Кристины и Святослава Булатовых, номера от хореографического коллектива «Сюрприз», ансамбля современного эстрадного танца «Импульс», Сахалинского колледжа искусств, артистов ГДК «Родина». «Венский вальс», «Песенка Джульетты», «Стоят девчонки...», «Каламбур» - все номера без исключения шли от сердца к сердцу и вызывали бурные аплодисменты в зале.

Солистка военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона Лариса Качайкина, выступавшая с дочкой, рассказала:

- Все готовились к этому концерту. Зрители искренние, благодарные, всегда тепло встречают. Я сама мама ребенка с ограниченными возможностями здоровья и прекрасно понимаю, как порой бывает тяжело, но надо верить в лучшее. Моей дочке давали страшные прогнозы, до 3 лет Маша не могла дышать нормально, а сейчас она поет. Для меня это победа, и каждый раз, когда мы с ней на сцене, у меня слезы. Хочу сказать, что никогда не надо сдаваться. Ты можешь блистать на сцене, заниматься спортом, творчеством и жить полноценной жизнью.

Концерт никого не оставил равнодушным.

- Все довольны, зал полный. Очень порадовала программа, много новых номеров, много молодежи. Все здорово, комфортно, хорошо, - поделилась впечатлением председатель Южно-Сахалинской местной организации общества слепых Людмила Коваленко. - И приятно, что администрация ежегодно поощряет членов обществ инвалидов.

Во время мероприятия директор городского департамента социальной политики Эльвира Юркова вручила благодарственные письма администрации Южно-Сахалинска членам общественных объединений. За плодотворную деятельность были отмечены И Мин Дя, Борис Михайлович Кубанец, Наталья Сер-Ировна Ким, Елена Валентиновна Мысина, Игорь Дыксонович Се, Светлана Анатольевна Седакова, Наталья Григорьевна Стефанова, Филипп Валерьевич Талашов, Александра Иосифовна Чмелева, Валентина Сергеевна Лабзова, Сергей Геннадьевич Марков, Виталий Александрович Сачко, а также Ольга Борисовна Ваганова, на днях отметившая день рождения.

- Мы видим, как меняется отношение к нам в обществе, становится легче жить. Конечно, мы провели большую работу по объединению инвалидов, чтобы люди с проблемами здоровья стали полноправными членами общества, не сидели по домам, - отметил председатель городского отделения Всероссийского общества инвалидов Андрей Крамаренко.

Создание доступной среды для маломобильных групп населения (в том числе переселение маломобильных граждан с верхних этажей на нижние), оплата дорогостоящих медицинских препаратов, адресная материальная, финансовая и социальная помощь, содействие общественным организациям - целый комплекс мер сегодня направлен на поддержку этой категории граждан властями всех уровней. В областном центре успешно проводится работа по обеспечению доступности образования школьникам-инвалидам, созданию условий для занятий спортом, проведению досуговых и культурных мероприятий. В рамках решения вопроса трудоустройства инвалидов в этом году работу получили около 150 человек, и деятельность в этом направлении будет продолжена.

В настоящее время в Южно-Сахалинске проживают более 10 тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья, в тесном диалоге с городской администрацией успешно работают 6 общественных организаций инвалидов.