Сахалинская область стала участником программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке

Двухгодичный проект даст импульс развитию инициатив в сфере искусства, позволит открыть новые имена молодых режиссеров и актеров. А жители дальневосточных регионов в 2019–2020 годах смогут увидеть лучшие спектакли от ведущих театров страны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

О старте программы было объявлено во время фестиваля-школы современного искусства «Территория. Сахалин», который проходит в областном центре с 3 по 9 декабря.

– Дальний Восток занимает особое место в нашей стране не только в экономическом и геополитическом смысле, но и в культурном. С одной стороны, влияние оказывает географическая близость динамично развивающихся азиатских стран, которые по праву гордятся своими многовековыми традициями, в том числе театрального искусства. С другой стороны, Дальний Восток остается значительно удаленным, но естественным форпостом европейской цивилизации, особой частью которой является Россия и ее культура, – отметил народный артист России и арт-директор фестиваля «Территория» Евгений Миронов.

Программа развития театрального искусства на Дальнем Востоке охватит Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Якутск и другие города федерального округа. Проект получил поддержку Президента России Владимира Путина.

Благодаря программе молодые режиссеры из различных уголков страны смогут на конкурсной основе получить гранты и осуществить постановки в дальневосточных театрах. Вопрос предоставления финансовой поддержки будет решать экспертный совет, состоящий из ведущих театральных деятелей России.

В октябре 2019 и 2020 года в Хабаровске состоится фестиваль театров Дальнего Востока. Мероприятие позволит укрепить творческие контакты между театральными коллективами макрорегиона.

В сентябре 2020 года во Владивостоке пройдет Международный тихоокеанский театральный фестиваль, который познакомит дальневосточников с искусством не только России, но и стран Юго-Восточной Азии.

Также фестиваль-школа современного искусства «Территория», который в эти дни проходит в Южно-Сахалинске, в следующие два года будут встречать театралы Камчатки и Якутии. Формат мероприятия предполагает не только зрелищную часть, но и масштабную образовательную программу для молодых театральных деятелей.

Кроме того, в рамках проекта по развитию театрального искусства в дальневосточных регионах состоятся показы лучших спектаклей – номинантов на главную премию России «Золотая маска». Жители Южно-Сахалинска смогут увидеть самые заметные постановки в апреле 2019 года.