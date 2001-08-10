Сахалинцы отметили национальный День добровольца фестивалем музыки

Дальневосточный молодёжный музыкальный фестиваль прошёл в Южно-Сахалинске. Насладиться яркими выступлениями творческих коллективов пришли не только школьники, студенты и просто любители музыки, но и островные волонтёры - концерт приятно совпал с международным Днём добровольца, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

- Сегодня у нас получился двойной праздник – фестиваль дальневосточной музыки и национальный День волонтёра. Мы пригласили всех ценителей музыки и, конечно же, наших волонтёров, которые на протяжении долгого времени помогают нам организовывать различные мероприятия. Сегодня у них есть прекрасная возможность расслабиться, отдохнуть и просто получить удовольствие от хорошей музыки, - рассказал организатор концерта, представитель областного министерства спорта, туризма и молодёжной политики Александр Гаранин.

Студентка Сахалинского института железнодорожного транспорта (филиал ДВГУПС) Тамара Сергиенко состоит в волонтерском движении с 2015 года и участвует во всех городских, региональных, а также внутриуниверситетских мероприятиях.

- Я считаю, что в жизни совпадений не бывает, поэтому фестиваль проходит в национальный день добровольца не просто так. Это очень приятно, когда для волонтёров трудятся другие волонтёры, помогая организовывать такие концерты. Спасибо им за это, - отметила Тамара. - Я обожаю музыку и творческих людей, поэтому хочется, чтобы такие мероприятия устраивались чаще. Считаю, что они повышают культурный и духовный уровень людей. Только здесь можно понять, что такое творчество, ощутить и прочувствовать его.

В этот вечер на сцене конгресс-холла «Столица» выступили не только известные сахалинские команды и сольные исполнители, но и специальные гости из Владивостока.

Открывал концерт молодой сахалинский автор-исполнитель песен Женя Индиго (Евгений Кофанов). Призёр национального музыкального проекта «Универвидение-2018» затронул тонкие струнки души слушателей, исполнив свои самые известные романтик-баллады. Далее зажигательный подарок островитянам преподнесли участники группы Beat Sound, порадовав зрителей кавер-версиями на зарубежные и отечественные хиты. После музыкальную эстафету перехватил не менее энергичный коллектив из республики Филиппины Soul Revue. Иностранные гости уже на протяжении четырёх лет являются резидентами одного из популярных заведений Южно-Сахалинска, в этот вечер они делились своей энергетикой и позитивным настроением с молодёжью островной столицы. Также поддержать дальневосточный фестиваль вызвались не менее известные своим эпатажем на сцене - Chubby Cheeks.

Для гостей мероприятия в концертном зале конгресс-холла работали фотозоны, где каждый желающий мог сделать фото с друзьями на фоне баннера фестиваля, а также почувствовать себя настоящей рок-звездой, взяв в руки музыкальные инструменты.

Закрывали праздничное событие хэдлайнеры из Приморья «Vladovski electric band». Музыкальная стилистика группы пронизана влиянием мировых исполнителей и композиторов, таких как Chick Corea, Mezzoforte, Pat Metheny, Antonio Carlos Jobim и других. В 2017 году группа стала обладателем специального приза XIV Международного джазового фестиваля во Владивостоке.

- У вас здесь очень круто! Есть снег, а во Владивостоке - нет. Это нас очень порадовало. А ещё очень здорово, что здесь в будний день проходят такие классные мероприятия. Так держать, Сахалин! – отметила вокалистка коллектива Юлия Учайкина.

По словам Александра Гаранина, в будущем молодёжный фестиваль планируется сделать ежегодным и привлекать талантливых музыкантов со всего Дальнего Востока.