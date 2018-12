Группа «Джаз Тайм» выступила с новой концертной программой «Избранное»

В киноконцертном зале «Октябрь» группа «Джаз Тайм» порадовала сахалинских зрителей своей новой концертной программой под названием «Избранное». Это выступление стало своеобразным творческим отчетом в канун грядущего юбилея – весной музыкальный коллектив, возглавляемый Заслуженным работником культуры Сахалинской области Владимиром Киндиновым, отметит свое 20-летие, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской филармонии.

Программа, с которой выступила группа «Джаз Тайм», наглядно продемонстрировала отсутствие у джазовой музыки временных границ. Публика услышала произведения из великой джазовой эпохи, созданные в 20-30-е годы прошлого столетия: I Got Rhythm Джорджа Гершвина, Sweet Georgia Brown Масео Пинкарда и другие стандарты. Прозвучало немало джазовой классики, написанной в середине XX века: «Садись в поезд «А» (Take the «A» Train) Билли Стрейхорна, «Колыбельная страны птиц» (Lullaby of Birdland) Джорджа Ширинга, «Мир мужчин» («It's a Man's World») Джеймса Брауна, It don`t men a thing Дюка Эллингтона, «Ночь в Тунисе» Диззи Гиллеспи и другие композиции.

Более поздние эпохи и современный период были представлены разнообразной джазовой музыкой и произведениями по духу близкими к джазу. Зрители услышали инструментальную композицию «Испания» Чика Кориа, песни No More Blues бразильского композитора Антонио Карлоса Жобина, «Блюз» американской певицы и композитора Бет Харт, Pick up the pieses шотландской фанк-группы Average White Band, Evil Mama американского блюзового гитариста Джо Бонамасса, Welcome to my life молодой канадской певицы Никки Яновски, балладу Easy американского поп-исполнителя Лайонела Ричи и многое другое.

В этот вечер зрителям со сцены дарили свою музыку инструменталисты группы: Владимир Киндинов (клавишные инструменты), Юрий Суворов (саксофон), Владимир Машкин (перкуссия), Александр Ласенков (гитара) Василий Булдаков (бас-гитара), Алексей Гаджибек (ударные инструменты), а также новый участник коллектива, совсем недавно пополнивший «Джаз Тайм» – Станислав Хомовский (тенор-саксофон).

Вокальные произведения очень ярко и эмоционально исполняли солисты Елена Акшенцева, Елена Троян, Яна Александрова и Андрей Рулёв.

Музыканты и певцы своим выступлением в очередной раз напомнили своим поклонникам, что джаз – это настоящая музыкальная Вселенная, где важное место отводится импровизации, и разнообразию звуков и легкости исполнения.

Завершился концерт композицией Evil Mama в стиле джаз-рок, которая просто взорвала зал своей энергетикой. Исполнять эту песню на сцену вышли сразу все солисты.