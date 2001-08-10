Сахалинцы приняли участие в конкурсе русского языка на Хоккайдо

В японском городе Саппоро состоялся юбилейный Всехоккайдский конкурс русского языка. Как стало известно ТИА «Острова», мероприятие стало одним из главных событий визита сахалинской делегации в префектуру Хоккайдо.

Поездка в Страну восходящего солнца была приурочена к 20-летию Соглашения о дружбе и экономическом сотрудничестве между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо, а также к проведению перекрестных годов России в Японии и Японии в России. В состав делегации, отправившейся на самый северный остров сопредельного государства, вошли сотрудники региональных ведомств, курирующих образование, спорт, туризм, молодежную политику, экономическое развитие, властей Южно-Сахалинска, Корсаковского и Невельского городских округов, а также участники общественных и спортивных организаций.

Всехоккайдский конкурс русского языка состоялся в 50-й раз. По традиции в качестве организаторов выступили: правительство Сахалинской области, губернаторство Хоккайдо и общество «Япония – страны Евразии». В юбилейном мероприятии участвовало более 20 жителей Японии - школьники, студенты и обычные граждане. Конкурсанты рассказали о своих впечатлениях от путешествий по России, об отношении к русскому языку, о взаимоотношениях в молодежной среде. Победители – студенты филиала Дальневосточного федерального университета в Хакодате Такэути Нодзоми и Хирахара Хибики - в качестве приза от правительства островной области получили сертификаты на недельную стажировку в Сахалинском государственном университете.

В ходе визита также состоялась 13-ая Встреча граждан Сахалинской области и префектуры Хоккайдо, посвященная развитию молодежных и спортивных обменов. На Сахалине ежегодно проводится ряд важных мероприятий, в которых участвуют спортсмены из Японии. Среди них – состязания по горным лыжам и дзюдо, матчи чемпионата Азиатской хоккейной лиги, международный Сахалинский лыжный марафон и другие. Прочные отношения сложились и в сфере молодежных обменов. Одно из самых значимых мероприятий – «Корабль дружбы». Делегации молодых людей из двух стран по очереди пересекают границу, чтобы поближе познакомиться с культурой, бытом, традициями соседей, а также системой образования и воспитания.

Важным мероприятием в рамках визита стал круглый стол «Японо-Российские межрегиональные связи. Развитие активной деятельности женщин». Жительницы Сахалинской области и префектуры Хоккайдо обсудили свою роль в различных сферах экономики и общественной жизни, например, в образовании, предпринимательстве, науке и культуре, на государственной службе. Встреча женщин – новый формат в рамках взаимодействия двух приграничных регионов. В совместной декларации, принятой по итогам круглого стола, участницы подтвердили намерения продолжать диалог и обмениваться опытом.

Украшением визита островной делегации и ярким подарком для жителей Саппоро стал концерт фольклорного ансамбля «Белые росы». Также сахалинцы организовали русский чайный стол с традиционными угощениями – пирожками, блинами, ватрушками и сладостями, которые привезли с собой.