Городской парк Южно-Сахалинска начнет отмечать Новый год с 15 декабря

15 декабря на территории картодрома городского парка Южно-Сахалинска состоится официальное открытие новогодних мероприятий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

На главной сцене парка Гагарина соберутся главные символы Нового года: Дед Мороз и Снегурочка, а также любимые сказочные персонажи. Организаторы подготовили не мало сюрпризов с мощными спецэффектами, театрализованной программой и вокальными номерами. Одним из главных событий праздника станет представление сахалинских мультяшных медвежат Тымки и Пороная.

Начало мероприятия в 12:00.

В настоящее время на в центре досуга «Теремок» работает почта Деда Мороза. Со среды по воскресенье, каждый желающий может побывать на выставке «Новый год и Рождество в открытках», узнать, как правильно писать письма зимнему волшебнику и изготовить своими руками открытку на мастер-классе. Запись на мероприятия обязательна по телефону: 25-33-82.