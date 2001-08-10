В Южно-Сахалинске прошел кукольный спектакль «Дорожное приключение»

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в МБУ ЦНК «Радуга» прошел премьерный показ кукольного спектакля под названием «Дорожное приключение». На мероприятие были приглашены сотрудники Госавтоинспекции города Южно-Сахалинска, воспитанники подготовительной группы МАДОУ № 30 «Улыбка», и представители регионального фонда «Родные острова», сообщили ТИА «Острова» в ГАИ.

«Дорожное приключение» - это кукольный спектакль, в котором юные актеры в непринужденной атмосфере напомнили зрителям об основных правилах дорожного движения, а также о том, где можно ездить на велосипеде и как правильно переходить дорогу.

В конце спектакля воспитанники детского сада сдали экзамен по правилам дорожного движения, показав хорошие знания.

По окончании мероприятия сотрудники Госавтоинспекции Южно-Сахалинска совместно с организаторами обсудили вопросы культуры поведения на дорогах, дальнейшего сотрудничества и показа спектакля в других детских садах и школах города.