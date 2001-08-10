Москвич проведет экскурсию по выставке в Чехов-центре

Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» приглашает на бесплатные экскурсии по выставке «Территория слова», которые проведет приглашенный из Москвы куратор Владимир Прохоров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

В предстоящие выходные в музее «Остров Сахалин» пройдут бесплатные экскурсии по выставке «Территория слова». Гостей познакомит с экспозицией приглашённый куратор выставки Владимир Прохоров. Посетители смогут задать вопросы об увиденных экспонатах и узнать факты биографий некоторых авторов работ, а также познакомятся с общей концепцией проекта.

Владимир Прохоров в 2000 году закончил МГАХИ им. В. И. Сурикова по специальности «искусствовед». С 2000 года работает в ММОМА. С момента начала выставочной деятельности музея участвовал в подготовке ряда выставок, в том числе международных («Весна русского авангарда», 2008, Япония). В составе кураторских групп принимал участие в формировании тематических экспозиций из работ, находящихся в коллекции ММОМА. В феврале 2016 года стал сокуратором проекта «Нонконформизм как точка отсчета» в галерее «Виктория» в Самаре. Входил в издательские группы нескольких альбомов по современному искусству. Автор ряда статей в периодической прессе, научных сборниках и выставочных каталогах.

Начало экскурсий в 11:00 и в 17:00.

Вход бесплатный.