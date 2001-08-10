Тихоокеанское
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На Сахалине определили победителей первого этапа художественной олимпиады

На Сахалине определили победителей первого этапа художественной олимпиады

Областная художественная олимпиада «С чистого листа» стартовала на Сахалине. Это ежегодное творческое соревнование по профильным дисциплинам изобразительного искусства проводится среди учащихся средних и старших классов детских художественных школ, художественных отделений школ искусств и студентов художественных специализаций Сахалинского колледжа искусств. Организует его Сахалинский областной научно-методический центр по образованию в сфере культуры и искусства (СОНМЦ), сообщили ТИА "Острова" в учреждении.

«Олимпиада является одним из ключевых элементов в системе поиска одаренных детей и призвана сохранять приоритеты российского академического художественного образования в Сахалинской области, - считает директор СОНМЦ Елена Манойленко. – Благодаря этому конкурсу создаётся единый подход оценки качественного уровня обученности учащихся и студентов в соответствии с требованиями дополнительных предпрофессиональных и основных профессиональных программ в области изобразительного искусства. Ну а победители получают преимущественное право участия во всех этапах общероссийского конкурса «Молодые дарования России», во всероссийских художественных олимпиадах, «Дельфийских играх» и других крупных творческих проектах».

Конкурсная программа «С чистого листа» проходит в два этапа – заочный и очный конкурс. При этом участники могут попробовать свои силы в двух номинациях по выбору - «Академической номинации» или «Творческой композиции». 

Первым отборочным этапом Олимпиады стал заочный конкурс портфолио и домашнего задания. В электронном виде все работы присылаются организаторам. По его результатам жюри определил состав участников второго очного этапа.

В первом заочном этапе Олимпиады приняли участие 125 учащихся и студентов в возрасте от 10 лет до 21 года из 16 образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сахалинской области. Во втором очном творческом конкурсе будут состязаться уже 37 победителей из Анивы, Александровска-Сахалинского, Корсакова, Углегорска, Поронайска, Макарова, Невельска, Холмска, Южно-Сахалинска.

Оценивает работу участников и определяет победителей Олимпиады экспертный совет, в состав которого вошли ведущие преподаватели специальных дисциплин изобразительного искусства, а также члены Союза художников России.

Второй очный творческий конкурс олимпиады состоится 20 декабря на базе детской художественной школы Южно-Сахалинска. Там юные художники создадут работы в соответствии с выбранной номинацией, в строго регламентированных временных рамках: младшая возрастная группа – 6 астрономических часов, средняя и старшая группа – 8 астрономических часов.

Награждение победителей Олимпиады состоится в феврале 2019 года в рамках открытия VI региональной выставки-конкурса детского художественного творчества «Маленькие шедевры о большом мире» в литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин».

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