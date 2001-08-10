На Сахалине определили победителей первого этапа художественной олимпиады
Областная художественная олимпиада «С чистого листа» стартовала на Сахалине. Это ежегодное творческое соревнование по профильным дисциплинам изобразительного искусства проводится среди учащихся средних и старших классов детских художественных школ, художественных отделений школ искусств и студентов художественных специализаций Сахалинского колледжа искусств. Организует его Сахалинский областной научно-методический центр по образованию в сфере культуры и искусства (СОНМЦ), сообщили ТИА "Острова" в учреждении.
«Олимпиада является одним из ключевых элементов в системе поиска одаренных детей и призвана сохранять приоритеты российского академического художественного образования в Сахалинской области, - считает директор СОНМЦ Елена Манойленко. – Благодаря этому конкурсу создаётся единый подход оценки качественного уровня обученности учащихся и студентов в соответствии с требованиями дополнительных предпрофессиональных и основных профессиональных программ в области изобразительного искусства. Ну а победители получают преимущественное право участия во всех этапах общероссийского конкурса «Молодые дарования России», во всероссийских художественных олимпиадах, «Дельфийских играх» и других крупных творческих проектах».
Конкурсная программа «С чистого листа» проходит в два этапа – заочный и очный конкурс. При этом участники могут попробовать свои силы в двух номинациях по выбору - «Академической номинации» или «Творческой композиции».
Первым отборочным этапом Олимпиады стал заочный конкурс портфолио и домашнего задания. В электронном виде все работы присылаются организаторам. По его результатам жюри определил состав участников второго очного этапа.
В первом заочном этапе Олимпиады приняли участие 125 учащихся и студентов в возрасте от 10 лет до 21 года из 16 образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сахалинской области. Во втором очном творческом конкурсе будут состязаться уже 37 победителей из Анивы, Александровска-Сахалинского, Корсакова, Углегорска, Поронайска, Макарова, Невельска, Холмска, Южно-Сахалинска.
Оценивает работу участников и определяет победителей Олимпиады экспертный совет, в состав которого вошли ведущие преподаватели специальных дисциплин изобразительного искусства, а также члены Союза художников России.
Второй очный творческий конкурс олимпиады состоится 20 декабря на базе детской художественной школы Южно-Сахалинска. Там юные художники создадут работы в соответствии с выбранной номинацией, в строго регламентированных временных рамках: младшая возрастная группа – 6 астрономических часов, средняя и старшая группа – 8 астрономических часов.
Награждение победителей Олимпиады состоится в феврале 2019 года в рамках открытия VI региональной выставки-конкурса детского художественного творчества «Маленькие шедевры о большом мире» в литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин».
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