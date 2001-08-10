Самые яркие «звёздочки» фестиваля «Сахалинская мозаика» приняли участие в итоговом гала-концерте

Незабываемым праздником культуры стал 8 декабря заключительный гала-концерт, представивший лучшие номера областного хореографического конкурса «Сахалинская мозаика». Свыше 440 школьников, или 26 лучших танцевальных коллективов из 13 районов области, состязались в течение двух дней на площадке областного Дворца детского (юношеского) творчества, сообщили ТИА "Острова" в организации.

Пляски казаков и народов Севера, тарантелла и «Хава нагила», буги-вуги и диско, игровые и глубоко философские танцевальные композиции – всё это мог увидеть зритель на сцене. Сахалинские коллективы продемонстрировали не только лучшие российские и мировые хореографические традиции, но и самое высокое исполнительское мастерство.

– Танец – это душа каждого народа, и мы сегодня видим, какие прекрасные души у наших детей во всех районах острова Сахалин, – подчеркнула заместитель директора Областного центра внешкольной воспитательной работы Татьяна Герус. – Но мы знаем, что за таким высочайшим уровнем выступлений, за этим праздником и за каждым результатом всегда в первую очередь стоят педагоги.

Поэтому самые первые почести, цветы и грамоты предназначались взрослым руководителям коллективов – специалистам в области хореографии, вокала, хорового пения.

А для оглашения итоговых результатов конкурса и награждения коллективов на сцену вышла координатор сахалинского регионального отделения Российского движения школьников Татьяна Пономаренко:

– Столько много находок, открытий дал нам этот фестиваль «Сахалинская мозаика»! – отметила она. – У зрителя просто душа радуется, и ноги сами в пляс идут.

Отметим, что первый конкурс хореографических коллективов «Сахалинская мозаика» прошёл 10 лет назад и стал своего рода хореографическим форумом, на котором совершается обмен опытом, где дети могут продемонстрировать свои умения, а педагоги – перенять друг у друга наработки и идеи. В этом году конкурс посвящён 100-летию системы дополнительного образования детей.

Организаторами хореографического конкурса являются министерство образования Сахалинской области и Областной центр внешкольной воспитательной работы. Социальные партнёры – Дворец детского (юношеского) творчества и Сахалинский колледж искусств.

Победители областного конкурса хореографических коллективов «Сахалинская мозаика»

Номинация «Детский танец»

Диплом I степени - ОЦВВР образцовый хореографический ансамбль джаз-танца «Медиам» (6-9 лет), рук. Тен Н.В.

Диплом II степени - ДДТ с. Быков Долинский ГО, хореографический ансамбль «Венера» (6-9 лет), рук. Омельченко Н.С., ДДТ г. Анива, образцовый хореографический ансамбль «Импульс» (10-13 лет), рук. Курчева Е.Н.

Диплом III степени - СОШ №2 пгт. Шахтерск Углегорский ГО, хореографический ансамбль (6-9 лет), рук. Чу Е.В.

Номинация «Эстрадный и современный танец»

Диплом I степени - ДДТ г. Долинска, хореографический ансамбль «Браво» (6-9 лет), рук. Чан В., ДТ «Радуга» г. Александровск-Сахалинский, хореографический ансамбль «Flame» (10-13 лет), рук. Лавицкая Е.В., ОЦВВР г. Южно-Сахалинска, образцовый хореографический ансамбль джаз-танца «Медиам» (14-18 лет), рук. Тен Н.В.

Диплом II степени - СОШ № 6 г. Южно-Сахалинска, хореографический ансамбль «Первые шаги» (6-9 лет), рук. Кольченко Е.В., ДДТ г. Анива, образцовый хореографический ансамбль «Импульс» (10-13 лет), рук. Курчева Е.Н., ДДТ г. Анива, образцовый хореографический ансамбль «Импульс» (14-18 лет), рук. Курчева Е.Н.

Диплом III степени - ДДТ г. Анива, образцовый хореографический ансамбль «Импульс» (6-9 лет), рук. Курчева Е.Н., СОШ №26 г. Южно-Сахалинска, хореографический ансамбль «Сирин» (10-13 лет), рук. Кац В.В., СОШ №26 г. Южно-Сахалинска, хореографический ансамбль «Сирин» (14-18 лет), рук. Кац В.В.

Номинация «Народный танец»

Диплом I степени - ЦДТ г. Невельска, хореографический ансамбль «Вдохновение» (10-13 лет), рук. Рубанова Н.А., ДДТ г. Томари, хореографический ансамбль «Ритмы детства» (14-18 лет), рук. Великзанина О.М.

Диплом II степени- СОШ с. Горнозаводска Невельский ГО, хореографический ансамбль «Импульс» (10-13 лет), рук. Городова Н.А., СОШ №26 г. Южно-Сахалинска, хореографический ансамбль «Сирин» (14-18 лет), рук. Кац В.В.

Диплом III степени - ОЦВВР г. Южно-Сахалинска, образцовый хореографический ансамбль джаз-танца «Медиам» (10-13 лет), рук. Тен Н.В., ДДиЮ г. Корсакова, образцовый хореографический ансамбль «Радость» (14-18 лет), рук. Трубенкова Г.Л.

Номинация «Народный стилизованный танец»

Диплом I степени - ЦДТ г. Поронайска, хореографический ансамбль «Адамант» (6-9 лет), рук. Кызылова О.М., ОЦВВР г. Южно-Сахалинска, образцовый хореографический ансамбль джаз-танца «Медиам» (10-13 лет), рук. Тен Н.В., ДД(Ю)Т г. Южно-Сахалинска», образцовый хореографический ансамбль «Сахалинские искорки» (14-18 лет), рук. Корягин С.В., Юрова А.Б., Щербина Е.В.

Диплом II степени - ДДиЮ г. Охи, хореографический ансамбль «Энергия» (10-13 лет), рук. Гунько Н.Н., Гимназия пгт. Ноглики, хореографический ансамбль «Элегия» (14-18 лет), рук. Панькова О.Б., ДДТ г. Долинска, хореографический ансамбль «Браво» (14-18 лет), рук. Чан В.М.