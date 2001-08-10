Фотовыставка «Неповторимый Дальний Восток» открылась в вестибюле станции московского метро
10 декабря в вестибюле станции метро «Выставочная» открылась уникальная фотовыставка «Неповторимый Дальний Восток», посвященная «Дням Дальнего Востока в Москве». Она представляет Дальневосточный Федеральный округ яркими и привлекательными фотографиями региона – от Северного сияния на Чукотке до красот Амурской тайги, от пляжей Приморья до величественных вулканов Камчатки. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат и заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалёв.
Побывать на Дальнем Востоке и своими глазами увидеть неповторимые пейзажи, удивительную флору и фауну мечтают многие. Фотовыставка позволяет москвичам и гостям столицы погрузиться в атмосферу далекого региона в стенах станции метрополитена. А отсканировав смартфоном QR-код, размещенный на некоторых фотографиях, зритель сможет увидеть захватывающие видеосюжеты из регионов. Как отметил Павел Ковалёв, «вестибюль станции метро «Выставочная» - без преувеличения самая посещаемая галерея Москвы. В день здесь проходят порядка 50 тысяч человек».
Концептуально выставка охватывает темы туризма и отдыха, уникальной флоры и фауны, гастрономии, городов и городских достопримечательностей региона, а также уникальных объектов инфраструктуры, например, космодрома «Восточный».
«Эта экспозиция позволяет москвичам и гостям столицы познакомиться с нашим регионом, познакомиться с необыкновенной природой. С одной стороны, действительно, она суровая, с другой стороны, она поражает буйством красок. Мы всегда ждём вас в гости, приезжайте к нам на Дальний Восток!» - пригласил всех пассажиров – посетителей выставки Сергей Ховрат.
Фотографии отражают наиболее яркие символы всех одиннадцати регионов Дальнего Востока. Кроме непосредственно снимков организаторы предлагают посетителям выставки инфографику «5 интересных фактов о регионе» - о каждом субъекте Дальневосточного федерального округа.
На фотовыставке была представлена лимитированная серия карты «Тройка», дизайн которой выполнен в стилистике оформления «Дней Дальнего Востока в Москве».
«Дни Дальнего Востока в Москве» проходят в столице второй раз. С 9 ноября по Кольцевой линии московского метрополитена курсирует «Дальневосточный экспресс», благодаря которому пассажиры знакомятся с культурой и природой макрорегиона. С 13 по 15 декабря в павильонах «Экспоцентра» разместится Фестиваль Дальнего Востока – место встречи молодых талантов и перспективных специалистов с лучшими работодателями, продвинутыми экспертами и кумирами поколения. В прошлом году выставку и дальневосточную ярмарку посетили более 100 тысяч москвичей и гостей столицы.
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