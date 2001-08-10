В Южно-Сахалинске прошел вокальный конкурс педагогических талантов «Две звезды»

9 декабря В Южно-Сахалинске состоялся второй Городской вокальный конкурс педагогических талантов «Две звезды» в Детском доме детского творчества. 37 замечательных дуэтов со школ и детских садов Южно-Сахалинска приняли участие в данном мероприятии. Количество участников увеличилось в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

Дуэты смогли посостязаться в двух категориях: «учитель и ученик», в которой первое место заняли Сорокина Инна Геннадьевна, учитель русского языка и литературы и Хон Чон Хи с МАОУ "Восточная Гимназия", а также в категории «учитель музыки и ученик», здесь первое место взяли представители МБОУ СОШ №1: Дзюбина Ольга Сергеевна и Епанешников Марк.