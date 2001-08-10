Ансамбль «Дивертисмент» представил публике новую программу
На сцене киноконцертного зала «Комсомолец» камерный ансамбль «Дивертисмент» выступил с новой концертной программой под названием «Перезагрузка».
Как сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской филармонии, музыкальный коллектив, которым руководит Александр Лопатин, предстал перед публикой в обновленном составе. С завершением прошлого филармонического сезона ушли на заслуженный отдых основатели камерного ансамбля Наталья и Владимир Лопатины, которые отдали служению музыке большую часть своей жизни. Руководство своим детищем они доверили сыну – скрипачу и композитору Александру Лопатину. В коллективе по-прежнему продолжает выступать альтистка Наталья Мовчан, работающая в нем со дня основания, а также солисты Павел Алдаков и Ярославна Калашникова.
В ансамбль пришла Светлана Шумакова – опытная виолончелистка, в творческом багаже которой 25 лет работы в Челябинском театре оперы и балета. Еще одна новая участница «Дивертисмента» – молодая сахалинская пианистка Юлия Ким, благодаря таланту уже успела завоевать признание коллег и зрителей.
Новая концертная программа «Дивертисмента» получилась невероятно разнообразной! Артисты показали все грани своего творчества. Классика в концерте была представлена «Хоралом» В. А. Моцарта, «Арией Жермона» Дж. Верди и «Венским вальсом» Штрауса, джаз – композициями «Хелло, Долли» Луи Армстронга и «Любимый мой» Дж. Гершвина. Прозвучали и опереттные произведения, в числе которых «Песня Александры» И. Кальмана, композиции зарубежных авторов XX века «Танго страсть» и «Лунный вальс» Астора Пяццоллы, Yesterday Пола Маккартни и многое другое.
Артисты к радости зрителей исполнили известные сочинения отечественных композиторов: «Темная ночь» Н. Богословского, «Сердца четырех» Ю. Милютина, «Красно солнышко» П. Аедоницкого, «Не спеши» А. Бабаджаняна, «Сенокосная пора» Г. Дехтярова.
«Дивертисмент» не обошел вниманием и народную музыку. Прозвучали русские-народные произведения «Травушка», «Кадриль», украинская народная песня «Нич яка мисячна».
Публика каждый раз очень тепло встречала композиции – инструментальные и вокальные, звучавшие в концерте. Главным выражением зрительской любви к музыкантам и солистам камерного ансамбля стали бурные аплодисменты и цветы.
А завершила концерт инструментальная композиция Игоря Крутого «Мама моя», которую Александр Лопатин посвятил своей маме Наталье Маратовне. Руководитель ансамбля заметил, что ему очень приятно продолжать добрые традиции коллектива, заложенные Натальей и Владимиром Лопатиными:
- Пока в «Дивертисменте» есть хотя бы один Лопатин – наш коллектив будет жить, творить и дарить слушателям музыку, идущую от сердца!
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