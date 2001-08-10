Объекты культурного наследия смогут изучить туристы в Сахалинской области

На территории Сахалинской области насчитывается более полутора тысяч объектов культурного наследия, 158 из которых зарегистрированы в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов РФ. Их и могут посмотреть туристы на территории, сообщает ТИА «Острова».

Эксперты отмечают, что выявленные объекты культурного наследия являются культурно-исторической значимостью не только для Сахалинской области, но для Российской Федерации, в целом. Строительство некоторых из них началось ещё два века назад, и до сих пор эти сооружения являются «поводом» для пристального внимания не только архитекторов и исследователей, но и для туристов, желающих узнать историю развития острова Сахалин.

А ведь и правда: удивительная и глубокая история древнего Сахалина «таит» в себе события, связанные с основанием первых поселений и первым строительством, периодом каторжной колонизации. Это и объясняет такое большое количество расположенных на территории исторических памятников, которые любой иностранный гости или турист из другого субъекта РФ может разглядеть и понять, к какому временному промежутку они были возведены.

Среди уникальнейших объектов культурного наследия - «Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон Чехов во время своего путешествия на остров Сахалин», расположенный в городе Александровск-Сахалинский, и «Нефтяная вышка, установленная в 1898 году на первой нефтяной скважине, которая положила основание развитию нефтепромыслов на Сахалине». Она расположилась в городе Оха Сахалинской области.

Среди старинных сооружений присутствуют и объекты регионального значения. Так, в Сахалинской области туристы смогут увидеть и узнать историю и судьбу у многочисленных памятников Владимиру Ильичу Ленину. Самый монументальный памятник Ленину, который до сих пор можно увидеть в Южно-Сахалинске, был создан скульптором Евгением Вучетичем, автором знаменитых памятников воину-освободителю в берлинском Трептов-парке и «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Кроме того, многочисленные памятники истории представлены братскими могилами и памятными знаками, увековечивающих память солдат и офицеров Красной Армии. Большая часть памятников воинской славы расположены в Смирныховском районе Сахалинской области. Среди них 20 объектов культурного наследия являются памятниками, посвященными событиям августа 1945 года – это братские и одиночные могилы, памятный знак на 50-й параллели, места гибели Героев Советского Союза.