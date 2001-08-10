Объекты культурного наследия смогут изучить туристы в Сахалинской области
На территории Сахалинской области насчитывается более полутора тысяч объектов культурного наследия, 158 из которых зарегистрированы в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов РФ. Их и могут посмотреть туристы на территории, сообщает ТИА «Острова».
Эксперты отмечают, что выявленные объекты культурного наследия являются культурно-исторической значимостью не только для Сахалинской области, но для Российской Федерации, в целом. Строительство некоторых из них началось ещё два века назад, и до сих пор эти сооружения являются «поводом» для пристального внимания не только архитекторов и исследователей, но и для туристов, желающих узнать историю развития острова Сахалин.
А ведь и правда: удивительная и глубокая история древнего Сахалина «таит» в себе события, связанные с основанием первых поселений и первым строительством, периодом каторжной колонизации. Это и объясняет такое большое количество расположенных на территории исторических памятников, которые любой иностранный гости или турист из другого субъекта РФ может разглядеть и понять, к какому временному промежутку они были возведены.
Среди уникальнейших объектов культурного наследия - «Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон Чехов во время своего путешествия на остров Сахалин», расположенный в городе Александровск-Сахалинский, и «Нефтяная вышка, установленная в 1898 году на первой нефтяной скважине, которая положила основание развитию нефтепромыслов на Сахалине». Она расположилась в городе Оха Сахалинской области.
Среди старинных сооружений присутствуют и объекты регионального значения. Так, в Сахалинской области туристы смогут увидеть и узнать историю и судьбу у многочисленных памятников Владимиру Ильичу Ленину. Самый монументальный памятник Ленину, который до сих пор можно увидеть в Южно-Сахалинске, был создан скульптором Евгением Вучетичем, автором знаменитых памятников воину-освободителю в берлинском Трептов-парке и «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде.
Кроме того, многочисленные памятники истории представлены братскими могилами и памятными знаками, увековечивающих память солдат и офицеров Красной Армии. Большая часть памятников воинской славы расположены в Смирныховском районе Сахалинской области. Среди них 20 объектов культурного наследия являются памятниками, посвященными событиям августа 1945 года – это братские и одиночные могилы, памятный знак на 50-й параллели, места гибели Героев Советского Союза.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 15:49 Сегодня На вопросы сахалинцев по мусорной реформе ответят региональные инспекторы
- 15:47 Сегодня В пользу обманутых сахалинцев взыскано более 9 миллионов рублей зарплаты
08:55 Сегодня Сахалинские пенсионеры не дождутся двух пенсий подряд
11:12 Сегодня ЛЭП наконец перестали угрожать «Горному воздуху»
- 17:40 7 Декабря Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
16:26 7 Декабря Сахалинский «Социальный фитнес» стал победителем всероссийского конкурса
- 16:27 7 Декабря 10 декабря Юрий Трутнев представит врио губернатора Сахалинской области
- 16:12 7 Декабря Во время рейда сахалинские приставы нашли 300 должников
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
13:05 12 Ноября Южнокорейским бизнесменам предлагают инвестировать в приоритетные проекты Сахалинской области
15:49 14 Ноября В селе Новом открылся современный фельдшерско-акушерский пункт
15:47 12 Ноября В течение двух лет на Сахалине и Курилах появятся больше 5 тысяч учебных мест
Выбор редакции
- 17:01 Сегодня В Южно-Сахалинске закрывают для движения часть улицы
- 16:55 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдут гастроли Хабаровского краевого театра драмы
- 15:47 Сегодня В пользу обманутых сахалинцев взыскано более 9 миллионов рублей зарплаты
- 12:56 Сегодня Постоянному экспорту нефти по "Сахалину-2" исполняется 10 лет
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 12:02 7 Декабря Стало известно, что привлекает туристов в Сахалинскую область
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
- 18:37 27 Ноября Эксперты: в ближайшие 5 лет Курилам прогнозируют туристический рост
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?