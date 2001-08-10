В Южно-Сахалинске пройдут гастроли Хабаровского краевого театра драмы
В январе в Чехов-центре свои спектакли покажет Хабаровский краевой театр драмы. Гастроли пройдут в рамках Всероссийского театрального марафона: труппа Чехов-центра в это время отправится на Камчатку.
По словам руководителя литературно-драматургической части хабаровского театра Галины Родэз, в Южно-Сахалинске будут показаны лучшие постановки: хиты прошлого и премьеры нынешнего театральных сезонов. «Надо ли говорить о чувстве самоудовлетворения, которое в буквальном смысле захлестывает коллектив. Для любого творческого человека гастроли – это глоток свежего воздуха, возможность показать свое творчество новому зрителю и получить оценку критиков. Для нас это своеобразный экзамен. Поэтому мы с нетерпением и волнением ждем встречи с сахалинцами и надеемся на интерес к нашему театру», - отметила Галина Михайловна.
23 января зрители увидят трагикомедию по повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Известная всем история о том, как знаменитый профессор проводит эксперимент по очеловечению милого пса Шарика в этой истории представлена как притча — вне времени, вне политического или какого-то иного контекста. Это спектакль для искушенных театралов, необычный и эксклюзивный. Основой для воплощения режиссерского замысла спектакля являются интересные музыкальные и пластические решения, которые удачно вплетаются в ткань постановки
24 января хабаровчане покажут настоящий детектив «Замок Рейвенскрофт». Эта история разворачивается в старинном английском владении, куда для расследования загадочной смерти молодого человека приезжает инспектор Раффинг. Ему предстоит выяснить, что произошло — убийство или несчастный случай? Под подозрением пять обворожительных женщин, живущих в замке, и у каждой есть свои тайны. Напряженность ситуации прекрасно уживается с легкостью текста и ни на минуту не отпускает внимание зрителя от расследования, происходящего на их глазах. Развязка станет для всех полной неожиданностью…
Закроет гастроли 25 января спектакль «Яма» по мотивам одноименной повести Александра Куприна. Это пронзительная история о женской судьбе, в ней много тепла, нежности и светлого юмора. Место действия - публичный дом. Его обитательницы страдают и радуются, дружат и враждуют, ссорятся и мирятся, и отчаянно ждут любви. Женщины обречены жить в мире, созданном мужчинами по своему образу и подобию, в мире ложных ценностей, мелких страстей и дешевых амбиций. Этот мир жесток и груб, но даже в нем всегда найдется место для любви, дружбы, простых человеческих радостей…
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