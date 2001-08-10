В Южно-Сахалинске 15 декабря начинается череда общегородских новогодних событий

В эту субботу, 15 декабря, в 12.00 на площади Ленина будет дан старт общегородским новогодним мероприятиям. Гостей ждут у городской елки, сообщили ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска.

Новая ель высотой чуть больше 20 метров выполнена из негорючих материалов. Ее украсили свыше 300 шаров, 200 декоративных звезд, световые нити и световое освещение «Звездное небо».

Помимо большой программы с участием творческих коллективов города на площади будут работать развлекательные площадки. Самым вкусным событием вновь станет полюбившийся горожанам Фестиваль пельменя. Он стартует здесь же, на площади, ориентировочно в 12.20. В программе дегустация продукции местных производителей и конкурс на скоростное поедание пельменей. На состязание заявились уже 11 человек. Назовут и лучшего производителя традиционного блюда. Участникам праздника можно будет согреться чаем и угоститься пельменями.

В зоне фуд-корта пройдет ярмарка продукции национальных кухонь: гурманов ждут блюда татарской, узбекской, корейской, русской и азербайджанской кухни.

В 17.00 тожества переместятся на площадь перед Домом правительства, где зажжет огни главная елка Сахалинской области.

15 декабря окунуться в мир веселья и развлечений приглашает городской парк имени Ю.А. Гагарина. В 12.00 на главной сцене парка соберутся Дед Мороз и Снегурочка, а также другие сказочные персонажи. Организаторы подготовили немало сюрпризов со спецэффектами, театрализованной программой и вокальными номерами.

С 25 декабря в домах культуры начнутся новогодние утренники.

Новогоднюю ночь жители и гости города смогут традиционно провести на площади Ленина. В час ночи начнется концертно-развлекательная программа, которая завершится фейерверком.

Насыщенной будет программа и на зимних каникулах. Каждый день с 1 по 8 января в городском парке запланирована дневная и вечерняя праздничная программа. А в резиденции Деда Мороза (досуговый центр «Теремок») с 1 по 8 января маленьких жителей будут ждать Дед Мороз и Снегурочка.

Стоит прогуляться по вечернему Южно-Сахалинску. Как рассказали в департаменте культуры, в этом году улицы и здания оформляются иллюминацией и световыми композициями, тематически связанными с Годом театра и проведением зимних игр «Дети Азии».

В январе с установлением морозов в Южно-Сахалинске будут залиты 15 катков, самый большой - на стадионе «Космос» в городском парке.

Всего же ко встрече 2019 года департамент культуры, городской парк и дома культуры планировочных районов и сел Южно-Сахалинска подготовили почти сотню разнообразных мероприятий для семейного отдыха.