В Южно-Сахалинске 15 декабря начинается череда общегородских новогодних событий
В эту субботу, 15 декабря, в 12.00 на площади Ленина будет дан старт общегородским новогодним мероприятиям. Гостей ждут у городской елки, сообщили ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска.
Новая ель высотой чуть больше 20 метров выполнена из негорючих материалов. Ее украсили свыше 300 шаров, 200 декоративных звезд, световые нити и световое освещение «Звездное небо».
Помимо большой программы с участием творческих коллективов города на площади будут работать развлекательные площадки. Самым вкусным событием вновь станет полюбившийся горожанам Фестиваль пельменя. Он стартует здесь же, на площади, ориентировочно в 12.20. В программе дегустация продукции местных производителей и конкурс на скоростное поедание пельменей. На состязание заявились уже 11 человек. Назовут и лучшего производителя традиционного блюда. Участникам праздника можно будет согреться чаем и угоститься пельменями.
В зоне фуд-корта пройдет ярмарка продукции национальных кухонь: гурманов ждут блюда татарской, узбекской, корейской, русской и азербайджанской кухни.
В 17.00 тожества переместятся на площадь перед Домом правительства, где зажжет огни главная елка Сахалинской области.
15 декабря окунуться в мир веселья и развлечений приглашает городской парк имени Ю.А. Гагарина. В 12.00 на главной сцене парка соберутся Дед Мороз и Снегурочка, а также другие сказочные персонажи. Организаторы подготовили немало сюрпризов со спецэффектами, театрализованной программой и вокальными номерами.
С 25 декабря в домах культуры начнутся новогодние утренники.
Новогоднюю ночь жители и гости города смогут традиционно провести на площади Ленина. В час ночи начнется концертно-развлекательная программа, которая завершится фейерверком.
Насыщенной будет программа и на зимних каникулах. Каждый день с 1 по 8 января в городском парке запланирована дневная и вечерняя праздничная программа. А в резиденции Деда Мороза (досуговый центр «Теремок») с 1 по 8 января маленьких жителей будут ждать Дед Мороз и Снегурочка.
Стоит прогуляться по вечернему Южно-Сахалинску. Как рассказали в департаменте культуры, в этом году улицы и здания оформляются иллюминацией и световыми композициями, тематически связанными с Годом театра и проведением зимних игр «Дети Азии».
В январе с установлением морозов в Южно-Сахалинске будут залиты 15 катков, самый большой - на стадионе «Космос» в городском парке.
Всего же ко встрече 2019 года департамент культуры, городской парк и дома культуры планировочных районов и сел Южно-Сахалинска подготовили почти сотню разнообразных мероприятий для семейного отдыха.
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