Большой рождественский концерт в Сахалинском колледже искусств состоится 21 декабря
21 декабря в 18:00 в Сахалинском колледже искусств состоится большой рождественский концерт, который пройдет в рамках ежегодного музыкального фестиваля «Рождественские встречи». Вход свободный, уточнили ТИА «Острова» в колледже.
Вот уже девятый год подряд, по сложившейся традиции, в канун нового года лучшие коллективы и ансамбли, студенты и преподаватели выйдут на одну сцену, чтобы подарить зрителям новую интересную музыкальную программу.
Праздничный концерт откроет ансамбль скрипачей, продолжит хоровой ансамбль «Юность», кульминацией вечера станет выступление оркестра народных инструментов, фольклорного ансамбля «Белые росы». В завершении праздника музыки выступит ансамбль медно-духовых инструментов Island Brass Band.
Рождественские встречи - это новые страницы классической музыки разных временных отрезков, стилей и направлений. Концертная программа фестиваля включает в лучшие произведения мировой музыкальной классики и имеет просветительский характер, объединяя музыкантов и истинных любителей искусства в канун Нового года. В программе концерта прозвучит музыка Бортнянского, Щедрина, Скрябина, Дунаевского, Пахмутовой и др.
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