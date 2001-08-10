Десятилетний юбилей отметил сахалинский ансамбль «Русский терем»
Ансамбль современной народной песни «Русский терем» отметил 10-летний юбилей. Поздравить коллектив пришли представители органов власти, культуры, коллеги по цеху, творческая общественность и поклонники. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Как подчеркнул в своем приветственном слове мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, ансамбль «Русский терем» уже давно является не только гордостью островного региона - коллектив признан своего рода культурным послом Сахалина за рубежом, где высоко оценивают профессионализм его участников и яркий сценический образ.
- Мы очень гордимся, что в нашем городе сложился такой творческий союз. Профессионализм артистов «Русского терема» заслуживает самой высокой оценки: им по силам все жанры: и задорные композиции, и лиричные напевы. Их выступления - это всегда 100-процентая самоотдача. И конечно, сложно не согласиться, что любовь к русской песне - это еще и любовь к своему народу, своей стране, - сказал Сергей Надсадин и вручил приветственный адрес и подарок руководителям коллектива Ирине и Андрею Мельниченко. Почетными грамотами и Благодарственными письмами администрации Южно-Сахалинска отметили участников ансамбля Екатерину Гнапинскую и Алексея Солдатова.
Ансамбль современной народной песни «Русский терем» был создан в 2008 году. За эти годы коллектив дал сотни концертов, включая гастроли в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. «Русский терем» - многократный призер муниципальных, региональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Помимо концертной ансамбль ведет большую просветительскую деятельность в Южно-Сахалинске, выступает в городах области. Концерты коллектива имеют большой общественный резонанс, пользуются успехом у жителей города и области, зарубежных гостей. В репертуаре коллектива более 150 разножанровых и разнохарактерных песен и вокально-хореографических композиций. Творчество ансамбля многократно освещается в СМИ, песни в его исполнении часто транслируются по местному радио и телевидению.
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