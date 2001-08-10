Постановщик популярных телевизионных шоу ответил на вопросы сахалинских танцоров

Встреча с хореографом Алексеем Араповым прошла в областной научной универсальной библиотеке. Уже много лет он работает постановщиком на федеральных проектах «Танцуй», «Лед и пламень» и «Танцы на ТНТ». Кроме этого, Алексей разрабатывает сольные программы и шоу-номера для российских артистов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

На встрече с хореографом собралось больше 30 сахалинских танцоров. В зале были и совсем новички, и опытные островные артисты. Прежде чем ответить на вопросы, Алексей показал несколько своих постановок. Сахалинцы увидели не только номера телевизионных шоу, но и другие эксперименты хореографа.

- Сейчас вы увидели только первую версию, мы потом еще изменили этот номер, - по ходу рассказывает Алексей Арапов. – Самое главное – пробовать что-то делать. Использовать разные форматы, стили, музыку.

Сахалинцы интересовались тем, как работает постановщик, откуда берет идеи и вдохновение, узнавали секреты создания и сплочения танцевального коллектива. Большинство вопросов посвятили деталям постановки танца: говорили о том, насколько необходим сюжет, важна ли музыкальность.

- Я с Алексеем очень сильно вдохновляюсь. Меня мотивирует то, какие номера он ставит. Когда я вижу, что он вкладывает в работу душу и настроение, то вдохновляюсь и начинаю стремиться к тому же. Сложно языком танца выразить свои мысли, а он это умеет и делает все так технично, - подчеркнула молодая танцовщица Анастасия Лигай.

Встреча с Алексеем Араповым прошла в рамках федерального проекта «Диалог на равных». Он нацелен на то, чтобы молодежь могла пообщаться с успешными людьми. Причем, спикеры, участвующие в проекте, работают не только в культурной сфере. В областном центре уже состоялась встреча с бывшим губернатором области. В будущем организаторы планируют привлечь в проект деятеля науки. На Сахалине проект проходит при поддержке регионального Министерства спорта, туризма и молодежной политики.

- Примечательно, что наша сегодняшняя встреча проходит в день открытия Года театра в России. Мы будем заниматься творчеством, культурой и искусством, - отметил специалист Министерства спорта, туризма и молодежной политики Александр Гаранин.

Алексей Арапов во время своего приезда успел не только пообщаться с сахалинскими танцорами, но и поработать. Для одного из островных коллективов хореограф придумал новую постановку.

- Он отправлялся к нам с определенной идеей, а когда сюда приехал, придумал совершенно что-то другое. Наверное, его вдохновил наш остров. Это рождается здесь и сейчас с нами, - поделился руководитель танцевальной студии «Flow Motion» Ильнам Чеплыгин. - Он очень крутой хореограф и танцор. С ним интересно. И себя открываешь по-другому. Такая работа очень полезна. Ведь у нас маленький остров и что-то новое сложно получить.

- Я уже был на Сахалине и знаком с уровнем островных танцоров. Я думаю, что в регионах все держится на энтузиастах. Я знаю массу примеров, когда люди не из столицы добиваются огромного успеха. Главное - иметь огромное желание развиваться и тратить на свое дело время, деньги, нервы. Огромное уважение к людям, которые не уезжают, а остаются и развивают людей здесь, - резюмировал Алексей Арапов.