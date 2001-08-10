Семейный концерт «Музыка Чайковского детям» состоится в Сахалинском колледже искусств

22 декабря в 10:00 и 12:00 Сахалинский колледж искусств приглашает детей и родителей на семейный концерт «Музыка Чайковского детям». Вход свободный, сообщили ТИА «Острова» в профессиональном образовательном учреждении.

Прозвучат знаменитые фортепианные миниатюры из «Детского альбома», фрагменты из оперы «Евгений Онегин», а также инструментальная музыка из балета «Щелкунчик» и др.

Мы поговорим о жизни и творчестве Петра Ильича, узнаем интересные факты из истории и теории инструментальных и музыкально-театральныхжанров к которым не раз обращался великий классик русской музыки.

Чайковский поистине стал мировым символом русской музыки. Его произведения звучат на всех континентах и везде находят горячих поклонников. Музыкальный язык великого лирика настолько ярок, что узнаваем в любом произведении, будь то сложная симфония или незатейливая детская пьеса.

Продолжительность концерта 45 минут. Концерт пройдет в рамках музыкально-образовательного проекта «Классика детям», он будет интересен и полезен детям младшего школьного возраста от 6 до 10 лет.