В Южно-Сахалинске наградили талантливую молодежь
Премии от правительства островного региона получили более 220 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Это победители и призеры конкурсов, чемпионатов, фестивалей, олимпиад, соревнований международного и всероссийского уровня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
- Вы достойно представляете наши острова на самых крупных мероприятиях, которые проходят в стране. Я в свое время тоже получил подобную награду, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев на церемонии вручения региональной премии «Талантливая молодежь». – Такая поддержка мотивирует, помогает самосовершенствоваться. Помните, что очень много зависит от вас самих, а мы со своей стороны всегда готовы поддержать ваши инициативы.
Ильнам Чеплыгин получил награду за второе место в хореографической номинации на «Российской студенческой весне». В этом году сахалинец также участвовал в популярном телевизионном проекте «Танцы на ТНТ».
- Меня до сих пор узнают на улицах. Нередко слышу: «Смотрите, это он». Многие говорили мне спасибо, за то, что я хорошо представил наш остров. А сегодня приятно, что достижения танцоров отмечают на государственном уровне, – поделился молодой человек.
Большинство премий «Талантливая молодежь» в этом году получили сахалинские спортсмены. В их числе сноубордистка София Надыршина. Недавно девушка завоевала три золотых медали на II российско-китайских играх в Уфе. В составе юниорской сборной России сахалинка одержала победу в параллельном слаломе-гиганте, параллельном слаломе и командной гонке.
- Хочется стремиться к чему-то большему, поэтому такие премии очень приятны. Это значит, что я на правильном пути. Однако сейчас больше думаю о соревнованиях. Хочу поехать на Кубок Европы, и, конечно, в этом году очень важным стартом станут международные игры «Дети Азии». Отпраздную Новый год, и уже 3 января отправлюсь на тренировку, – поделилась спортсменка.
В этот вечер также вручили памятные медали Президента Российской Федерации. Их получили заместитель руководителя региональной дирекции фестиваля «Российская студенческая весна» Ольга Новикова, а также директор департамента туризма областного минспорта Наталья Пахолкова.
После награждения для лауреатов премии выступили сахалинские творческие коллективы, а также гость из Владивостока – DJ Farvater.
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