Награждение победителей фотоконкурса «Это Сахалин» прошло в областном центре

Награждение победителей фотоконкурса «Это Сахалин» прошло в музее книги Чехова «Остров Сахалин» 26 декабря. Пять победителей в каждой из номинаций получили сертификаты по 50 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.

- Этот год показал, что искусство фотографии востребовано сахалинцами. Мы реализовали много проектов в этом направлении, и все они яркие и интересные. Думаю, что фотоконкурс «Это Сахалин» логично завершает этот год, и дает посыл для работы с фотографией на будущее. Благодаря вашим работам, мы видим, как наш остров меняется. Желаю всем творческих успехов, продолжайте работать в том же духе, – обратилась к участникам исполняющая обязанности министра культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

Как отметила директор музея книги Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова, профессию фотографа надо ценить, особенно сегодня с появлением различных гаджетов их труд незаслуженно забывается. Также фотография помогает музеефицировать важные мгновения истории, оставлять их для потомков, сообщили ТИА «Острова» в музее.

Более тридцати человек – профессионалы и любители – предоставили работы в пяти номинациях: «Коренные малочисленные народы Севера Сахалина», «Сахалин в лицах», «Природа Сахалина», «Сахалин славен трудом» и «Сахалин спортивный». В итоге было прислано более 400 фотографий. Для предварительного отбора работ был приглашен экспертный совет, который состоял из членов Союза фотохудожников России, профессиональных фотографов, представителей культуры и музейного дела. После того как снимки прошли через экспертов, компетентное жюри приступило к выбору победителей. Судьями фотоконкурса выступили: генеральный директор издательства «Сахалин - Приамурские ведомости» Александр Тарасов, специалист экспозиционно-выставочного отдела музея книги Чехова «Остров Сахалин» Денис Таушканов, преподаватель Детской художественной школы Южно-Сахалинска Владимир Бейбулатов, методист информационно-просветительского отдела Музейно-мемориального комплекса «Победа» Алексей Охрименко, фотокорреспондент информационного агентства Юрий Гуршал, председатель Сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарёв. Возглавила команду настоящих профессионалов своего дела исполняющий обязанности министра культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

- То, чем вы занимались, – это абсолютно краеведческая деятельность. И я вас, участников, считаю кандидатами в члены Русского географического общества. Во время отбора все фотографии были анонимные. Лично я руководствовался не только тем, чтобы фотография была хорошей, но и чтобы она относилась к Сахалину. Надеюсь встретиться с вами на следующем фотоконкурсе, – рассказал председатель Сахалинского отделения Русского географического общества и член жюри Сергей Алексеевич Пономарёв.

Призерами конкурса и обладателями ценных призов стали:

- Александр Гайворон в номинации «Сахалин славен трудом»;

- Дмитрий Ковалев в номинации «Коренные малочисленные народы Севера Сахалина»;

- Анатолий Макоедов в номинации «Сахалин спортивный»;

- Владимир Елькин в номинации «Природа Сахалина»;

- Андрей Щербинин в номинации «Сахалин в лицах».

Всем остальным участникам вручили сертификаты и книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Те, кто не присутствовал на церемонии награждения, могут забрать на кассе музея свои подарки.

- Такие фотоконкурсы дают стимул развиваться в своей деятельности, возможность посмотреть работы участников и пообщаться с авторами. Я сейчас стал меньше участвовать в подобных конкурсах, так как на данном этапе уделяю больше внимания своему развитию в фотоискусстве. Тем не менее выставляю свои работы для популяризации островной фотографии. Я очень рад, что конкурс удался, - поделился мнением Дмитрий Ковалёв.

Также в следующем году по результатам конкурса выйдет фотоальбом с работами участников, и откроется передвижная выставка, которая будет путешествовать по Сахалину.

Напомним, фотоконкурс «Это Сахалин» стартовал 14 мая и проводился для привлечения внимания к вопросам сохранения природного и культурного наследия России и родного края, а также воспитания бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Организатором выступило правительство Сахалинской области, координатором – музей книги Чехова «Остров Сахалин». Следующий конкурс пройдет через два года.