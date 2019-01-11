Старый Новый год отметят в городском парке

13 января городской парк им. Ю. Гагарина приглашает отметить вместе Старый Новый год. В этот день на нескольких площадках парка пройдут праздничные программы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации парка.

В 13:00 на стадионе «Космос» начнется новогодняя программа с массовыми катаниями на льду и показательными выступлениями фигуристов Сахалинской области. Провести время на большом катке — это отличный повод для встречи с друзьями и близкими.

На главной сцене парка (территория картодрома) в 14:00 начнётся концертная программа «Старый Новый год». Здесь посетители смогут насладится просмотром творческих номеров коллективов и вокалистов города, а также согреться чаем.