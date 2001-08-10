Сахалинские музейщики намерены создать экспозицию о Герое России Валерии Асапове
Предложение сахалинских музейщиков о создании экспозиции, посвященной Герою России Валерию Григорьевичу Асапову, обсудила его вдова Ольга с представителями областной сферы культуры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Старший группы российских военных советников в Сирии, генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 23 сентября 2017 года во время минометного обстрела боевиками ИГИЛ командного пункта сирийской армии близ города Дейр-эз-Зор.
- На разговор приглашали еще год назад, но сложно было общаться на эту тему… Мне нужно принять непростое решение и передать в дар некоторые личные вещи Валерия Григорьевича, - рассказала Ольга Петровна. - Мне каждая его вещь очень дорога. У нас дома сохранилось абсолютно все, чем он пользовался при жизни: китель, тетради, ручки, очки. Я буду определять концепцию и принимать самое непосредственное участие в создании экспозиции.
Ольга Петровна добавила также, что с просьбой о помощи в создании экспозиции к ней обратились еще несколько российских музеев. Она отметила, что увековечение памяти о боевых офицерах современной российской армии важно для воспитания подрастающего поколения, будущего страны.
- Об острове у нас самые теплые воспоминания. Когда нам задавали вопрос, где мы будем жить после службы, как говорил Валерий Григорьевич, «когда я пойду на дембель», мы рассматривали Сахалин как постоянное место жительства. Конечно, я дала согласие на сотрудничество с сахалинцами, - сказала Ольга Петровна.
На профессиональном пути Валерия Григорьевича островной регион возникал дважды. Первый раз в мае 2007 года, когда он был переведен из ВДВ в сухопутные войска и назначен командиром 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии Дальневосточного военного округа, дислоцированной на Южных Курилах. Второй раз - в конце 2013 года. Здесь он приступил к формированию 68-го армейского корпуса и в апреле 2014 года возглавил его.
Сегодня на территории штаба установлен памятник В. Г. Асапову. Его имя носит средняя школа №8. Ольга Петровна выразила огромную благодарность образовательному учреждению и ребятам за память о муже. В следующий свой приезд на Сахалин она планирует передать для школьного музея несколько личных вещей боевого генерала.
Валерий Асапов родился 1 января 1966 года. В 1987 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище им. Ленинского комсомола (в настоящее время - Рязанское высшее воздушно-десантное командное ордена Суворова дважды Краснознаменное училище им. генерала армии В. Ф. Маргелова). И всю жизнь следовал девизу десантников: Никто, кроме нас!
Офицерскую службу начинал в 104-м парашютно-десантном полку 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии ВДВ (дислоцирована в Пскове). Позднее окончил с отличием Военную орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменную ордена Суворова академию им. М. В. Фрунзе (2000) и также с отличием Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2011). Участвовал в боевых действиях в Южной Осетии, Абхазии, Чечне. После первого тяжелого ранения в Грозном перенес четыре операции, больше года был прикован к постели, добился права продолжить службу.
Генерал - один из немногих десантников, возглавивших общевойсковое объединение: осенью 2016 года он назначен командующим 5-й Краснознаменной общевойсковой армией Восточного военного округа.
Награжден орденами «Герой Республики Сирия», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Мужества, «За военные заслуги», медалями. К званию Героя России представлен посмертно.
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