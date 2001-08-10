Сахалинский колледж искусств приглашает на концерт «Зимний джаз»

21 января в 18-00 в Сахалинском колледже искусств состоится концерт эстрадно-джазовой музыки «Зимний джаз». Об этом ТИА «Острова» сообщили в колледже.

Программа концерта выдержана в стилистике блюграсс, свинг, латино, фанк. джаз-фьюжн, Прозвучат произведения таких авторов, как Дюк Эллингтон, Чарли Паркер, Чик Кория, Уэйн Шортер, Джон Колтрейн, Джо Хэндерсон, и других. В концерте участвуют студенты и преподаватели отделений «Инструменты эстрадного оркестра», «Эстрадное пение», прозвучат новые пьесы в исполнении эстрадного ансамбля духовых инструментов «Island Brass Band», Эстрадно-джазового оркестра и квинтета Absolute Jazz.

Программа «Зимний джаз» подготовлена студентами и преподавателями эстрадного отделения. В 2019 году эстрадному отделению Сахалинского колледжа искусств исполняется 15 лет. Обучение ведется по основным видам эстрадного творчества – эстрадный вокал, электрогитара, бас-гитара, духовые инструменты, ударные инструменты.

Концерт «Зимний Джаз» открывает серию концертов, посвященных этой замечательной дате, и является своеобразным отчетным концертом – способом показать музыкальные достижения студентов, представить публике творчество эстрадно-джазовых коллективов, существующих сегодня в колледже. Музыканты-исполнители вечера-студенты и преподаватели Сахалинского колледжа искусств создадут атмосферу праздника и подарят вам прекрасное настроение!

Продолжительность концерт 1 час 20 минут. Вход свободный, приглашаются все желающие. Количество мест ограничено.