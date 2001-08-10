Школа искусств «Этнос» дала концерт в детском саду Южно-Сахалинска
18 января детская школа искусств «Этнос» дала концерт в детском саду «Черёмушки». Ученики и преподаватели «Этноса» подготовили для детей пяти и шести лет концертную программу «Знакомство с музыкальными инструментами». Об этом ТИА «Острова» сообщили в детской школе «Этнос».
Юные зрители вместе с юными музыкантами отправились в путешествие в страну музыкальных инструментов. В качестве артистов в концерте приняли участие ученики четвертого, пятого и шестого классов, преподаватели и концертмейстеры. Путешествие началось с города русских народных инструментов. Репертуар был подобран по возрасту зрителей. Прозвучали «Весёлые гуси» в исполнении квартета русских народных инструментов (в составе домры и балалайки) и «Танец утят» в исполнении струнного трио (преподаватель Мария Кордюкова, концертмейстер Ирина Арутюнян). Затем все отправились в город клавишных инструментов. На фортепиано прозвучали вариации на тему песни М. Красева «Маленькой елочке». И снова город русских народных инструментов. «Песенку кота Леопольда» исполнил дуэт баянистов: Виктория Кузнецова и Екатерина Бородина (преподаватели – Валентина Милова, Елена Красноухова). Многие малыши подпевали музыкантам знакомые мелодии. В городе духовых инструментов Таисия Миронова (преподаватель Михаил Он, концертмейстер Ольга Он), исполнив «Вальс» В. Петренко, завораживала зрителей необыкновенным звучанием саксофона.
Юные зрители были не только зрителями, но и приняли участие в русских народных забавах. Участники фольклорного ансамбля «Перезвон», ученики пятого класса, (руководитель Мария Мищенко, концертмейстер Елена Красноухова) сыграли с воспитанниками детского сада две игры «Тетёра» и «Во саду ли, в огороде». И завершающим номером «Перезвон» исполнил русскую народную песню «Выгоняла, стара баба».
По словам музыкального руководителя детского сада «Черёмушки» Юлии Беженарь, такие концерты дают хороший импульс к проявлению и выявлению способностей у детей в раннем возрасте. Когда ребенок видит и слышит живое исполнение на музыкальных инструментах, это непроизвольно запоминается и находит в душе эмоциональный отклик.
Концерт получил высокую оценку в виде улыбок, восторженных лиц детей и аплодисментов.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 10:53 Сегодня Валерий Лимаренко почтил память невельских рыбаков, погибших в Беринговом море
10:01 Сегодня В Корсакове горел дом
08:45 Сегодня Сахалинскую область за год покинули 1520 пенсионеров
10:41 Сегодня Волейболистки «Сахалина» проиграли гостям из Минска
13:55 17 Января В правительстве Сахалинской области произошли кадровые изменения
16:53 14 Января Валерий Лимаренко распорядился закупить дополнительную снегоуборочную технику
16:01 15 Января Пятнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
10:37 17 Января В 2019 году "Сахалинэнерго" построит энергосети для участков многодетных семей в селе Дальнем
12:50 28 Декабря В Южно-Сахалинске состоялось заключительное в 2018 году заседание общественного совета
16:30 28 Декабря Итоги международного сотрудничества между предпринимателями Сахалина и Хоккайдо обсудили сегодня в областном центре
13:47 21 Декабря В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
16:41 29 Декабря В Чехове восстанавливают крышу центра досуга
Выбор редакции
- 17:11 Сегодня Определились финалисты муниципального этапа турнира «Золотая шайба»
- 16:44 Сегодня На медали первенства области по волейболу претендуют 15 сахалинских команд
- 13:35 Сегодня Огонь «Детей Азии» добрался до Ногликов
- 11:21 Сегодня Школа искусств «Этнос» дала концерт в детском саду Южно-Сахалинска
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?