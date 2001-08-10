Школа искусств «Этнос» дала концерт в детском саду Южно-Сахалинска

18 января детская школа искусств «Этнос» дала концерт в детском саду «Черёмушки». Ученики и преподаватели «Этноса» подготовили для детей пяти и шести лет концертную программу «Знакомство с музыкальными инструментами». Об этом ТИА «Острова» сообщили в детской школе «Этнос».

Юные зрители вместе с юными музыкантами отправились в путешествие в страну музыкальных инструментов. В качестве артистов в концерте приняли участие ученики четвертого, пятого и шестого классов, преподаватели и концертмейстеры. Путешествие началось с города русских народных инструментов. Репертуар был подобран по возрасту зрителей. Прозвучали «Весёлые гуси» в исполнении квартета русских народных инструментов (в составе домры и балалайки) и «Танец утят» в исполнении струнного трио (преподаватель Мария Кордюкова, концертмейстер Ирина Арутюнян). Затем все отправились в город клавишных инструментов. На фортепиано прозвучали вариации на тему песни М. Красева «Маленькой елочке». И снова город русских народных инструментов. «Песенку кота Леопольда» исполнил дуэт баянистов: Виктория Кузнецова и Екатерина Бородина (преподаватели – Валентина Милова, Елена Красноухова). Многие малыши подпевали музыкантам знакомые мелодии. В городе духовых инструментов Таисия Миронова (преподаватель Михаил Он, концертмейстер Ольга Он), исполнив «Вальс» В. Петренко, завораживала зрителей необыкновенным звучанием саксофона.

Юные зрители были не только зрителями, но и приняли участие в русских народных забавах. Участники фольклорного ансамбля «Перезвон», ученики пятого класса, (руководитель Мария Мищенко, концертмейстер Елена Красноухова) сыграли с воспитанниками детского сада две игры «Тетёра» и «Во саду ли, в огороде». И завершающим номером «Перезвон» исполнил русскую народную песню «Выгоняла, стара баба».

По словам музыкального руководителя детского сада «Черёмушки» Юлии Беженарь, такие концерты дают хороший импульс к проявлению и выявлению способностей у детей в раннем возрасте. Когда ребенок видит и слышит живое исполнение на музыкальных инструментах, это непроизвольно запоминается и находит в душе эмоциональный отклик.

Концерт получил высокую оценку в виде улыбок, восторженных лиц детей и аплодисментов.