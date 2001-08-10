Лекцию по истории Сахалина и Курил проведут для гостей краеведческого музея

30 января в 13:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится встреча в рамках лектория «Естественная история Сахалина и Курильских островов». Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.

Первую лекцию «Океанологические и климатические особенности Сахалино-Курильского региона» прочитает доктор физико-математических наук заведующий лабораторией цунами Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Георгий Владимирович Шевченко.

Гости узнают, какими показателями определяются погодные условия в островной области, как и чем представлены основные особенности режима вод у берегов Сахалина и Курил, как формируются под влиянием центров действия атмосферы воздушные потоки - летний и зимний муссоны, что влияет на климат региона, а также будет представлен многообещающий прогноз на основе зафиксированных в последние годы изменений в окружающих островах водах.

Запись на мероприятие и справки по телефону: 72-75-55.