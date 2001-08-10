Натан, Миша Марвин, Джей Мар и Terry выступят на площадках игр «Дети Азии»

Во время проведения игр «Дети Азии» откроют культурный парк. Он разместится у дома Правительства Сахалинской области. С 9 февраля на площадке будут проходить концерты с участием сахалинских и российских артистов, сообщили ТИА «Острова» организаторы.

Культурный парк будет открыт каждый день с 14:00. На сцене выступят певцы, танцоры, островные спортсмены. Сахалинцев также порадуют артисты из других городов. Например, программу подготовил Государственный академический русский народный «Сибирский хор».

В 21:00 каждый день будут выступать хед-лайнеры концертов. В их числе - артисты лейбла Black Star. 11 февраля на сцену выйдет Миша Марвин, 12 февраля – Натан, 13 февраля – Terry, 15 февраля – Джей Мар.

Кроме этого, в культурном парке будут работать интерактивные площадки, где организуют различные мастер-классы и спортивные развлечения для детей и их родителей.

В отдельном шатре расположится зона отдыха, где будут стоять развлекательные настольные игры и игровые приставки. Также в теплой зоне можно будет посмотреть прямую трансляцию игр.

Посетить парк смогут все желающие. Вход на площадку будет свободным. Подробное расписание работы Культурного парка разместят на официальном сайте Первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» 7 февраля.