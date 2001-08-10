На севере Сахалина обсуждают, как еще помогать малым народностям
На Сахалине продолжаются встречи с представителями коренных малочисленных народов Севера по вопросам реализации третьего «Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области».
Группа, в которую входят представители партнеров «Плана содействия», движется с севера на юг по населенным пунктам традиционного проживания и ведения хозяйственной деятельности КМНС. Кроме Охи, встречи прошли в селах Некрасовка и Вал, а также в Ногликах – всего их участниками стали более 80 человек.
Разработка и успешная реализация трехсторонней программы стали возможными благодаря эффективному сотрудничеству компании, островного правительства и Регионального совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера острова.
Вопросы в рамках Программы поддержки традиционной экономической деятельности по направлению «самообеспечение» стали самыми популярными среди присутствующих. По словам многодетной матери, жительницы Некрасовки Александры Очан, проект самообеспечения стал хорошим подспорьем в хозяйстве. «Самим пришлось бы собирать деньги очень долго, чтобы купить лодку, мотор и генератор одновременно. Это удалось сделать именно благодаря проекту – и сейчас мы сполна запаслись рыбой, ягодой и грибами», – рассказала Александра Очан.
На сообщения жителей из села Вал о том, что часть их проектов не одобряется для финансирования, партнеры «Плана содействия» рассказали представителям КМНС о принципах распределения средств и принятия решений по проектам. Два программных комитета – Фонда социального развития и Программы поддержки традиционной экономической деятельности – состоят из выбранных на собраниях представителей коренных этносов из семи районов традиционного проживания КМНС Сахалинской области. Именно они принимают все решения о распределении средств – участникам встреч еще раз напомнили фамилии представителей координирующих органов в каждом районе.
На предстоящей неделе пройдут встречи в селах Чир-Унвд (5 февраля), Виахту и Трамбаус (7 февраля), а также в Тымовском (6 февраля), Александровске-Сахалинском (6 февраля), Смирных (8 февраля) и Поронайске (10–11 февраля). Завершит серию общественных встреч аналогичное мероприятие в областном центре, которое запланировано на 13 февраля.
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