В сахалинском музее открывается выставка «Культура моего народа»
7 февраля 2019 года в 15.00 в Сахалинском областном художественном музее состоится открытие выставки «Культура моего народа». Экспозиция представляет работы участников конкурса «Культура моего народа», проходившего с марта по ноябрь 2018 г., номинации: «Праздники моего народа», «Наш общий дом – Сахалин», «Народные традиции в моей семье», сообщили ТИА «Острова» в музее.
На конкурс поступило 80 заявок от учащихся общеобразовательных учреждений, Домов детского творчества, Детских школ искусств из 11 учреждений Охинского, Ногликского, Смирныховского, Томаринского, Долинского районов и г. Южно-Сахалинска.
Самое большое количество участников выбрали номинацию «Праздники моего народа». Дети в своих рисунках изобразили сценки из русских народных гуляний, праздников коренных народов Сахалина. В рисунках номинации «Народные традиции в моей семье» изображали портреты и автопортреты, семейные праздники. Номинация «Наш общий дом – Сахалин» объединила рисунки с изображением людей в национальных костюмах разных народов, сценок праздничных мероприятий.
Конкурс был организован в рамках «Десятилетия детства» (2018-2028). В состав жюри вошли Александр Васильевич Бурыка, член Союза художников РФ, директор музея – председатель жюри, Наталья Николаевна Крушанова, сахалинская художница, преподаватель Детской школы искусств г. Южно-Сахалинска, представители организаций-партнёров из Сахалинского регионального отделения общественной организации «Ассамблея народов Сахалинской области», общественной организацией «Региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области», Охинской местной общественной организацией «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера «Кыхкых» («Лебедь»)».
На открытии выставки «Культура моего народа» состоится награждение победителей.
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