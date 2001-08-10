Концерт «Я помню чудное мгновенье» пройдет на Сахалине
Юбилейный концерт «Я помню чудное мгновенье» состоится 17 февраля 2019 года, в 13:00, в зале Сахалинского областного художественного музея, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 137. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ОЦНТ.
Стимулирование творческого потенциала сахалинских вокалистов академического направления, выявление одаренных солистов и коллективов, а также создание условий для их дальнейшего творческого развития являются приоритетными задачами мероприятия.
Учредитель фестиваля классической вокальной музыки - Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, организатор - Сахалинский областной центр народного творчества.
Фестиваль проходит не на конкурсной основе. По итогам заочного отбора в программе финального концерта прозвучат выступления солистов и коллективов - профессиональных, любительских и учебных в 3-х возрастных группах:
- младшая – 17-21 год - солисты; 16-21 год - хоры, ансамбли;
- средняя – 22-25 лет - солисты, хоры, ансамбли;
- старшая – от 26 лет и старше - солисты, хоры, ансамбли.
Мы услышим:
- арии из оперы или оперетт;
- романсы (в том числе на стихи А.С. Пушкина);
- народные песни в академической обработке и академической манере исполнения.
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