Артисты Чехов-центра осваивают азы экстремального спорта
В Чехов-центре продолжается работа над мюзиклом «Чиполлино». По задумке режиссера-постановщика Андрея Сидельникова, главный герой и его команда - молодежная компания, у которых есть своя музыкальная группа, они занимаются паркуром, граффити, катаются на велосипедах, роликах, самокатах и скейтбордах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Чехов-центре.
Участники команды Extreme Sakhalin, тренеры проекта «Школа уличного спорта» по направлениям BMX, скейтбординг, трюковый самокат Максим Чусовитин, Виктор Козлов и Владимир Беляков помогают артистам осваивать азы уличных видов спорта, а руководитель танцевального коллектива School Family, участник танцевального коллектива DefRush Сергей Шестаков - учит основам брейк данса.
Для многих актеров знакомство со скейтбордом, трюковым самокатом или велосипедом BMX состоялось впервые на репетиции. Например, исполнитель роли Чиполлино артист Роман Болтаев признался, что никогда не стоял на «доске»: «Я пока научился немного ездить. Про трюки говорить рано. Конечно, страшно, но я стараюсь. В свободное время хожу на батуты, тренируюсь делать сальто. Посмотрим, что из этого получится».
Руководитель проекта «Школа уличного спорта» и команды Extreme Sakhalin Иван Бутаков считает, что новая постановка Чехов-центра - отличная возможность популяризировать экстремальные виды спорта: «Самое главное для нас, что наши парни выходят из андеграунда и сейчас воспринимаются окружающими совершенно иначе. Еще несколько лет назад, когда не было специализированных площадок и скейт-парков, молодежи приходилось кататься в том числе на крыльце Чехов-центра. Тогда, конечно, были нарекания в их сторону, что из-за их тренировок портятся ступеньки зданий, бордюры и прочее. А сегодня эти ребята тренируют артистов театра и они вместе готовятся к премьере. Это очень круто! Значит, мы движемся в нужном направлении».
Премьера спектакля «Чиполлино» состоится 23 и 24 марта на большой сцене театра, билеты были раскуплены практически сразу. По многочисленным просьбам зрителей, 24 марта поставлен дополнительный показ мюзикла, который начнется в 12:00.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:50 Сегодня Сахалинцы получили новые квитанции за вывоз твердых коммунальных отходов
10:38 Сегодня Движение по нескольким улицам Южно-Сахалинска ограничат во время «Детей Азии»
10:38 Сегодня Открытое первенство Холмского района по каратэ прошло на Сахалине
09:05 Сегодня Жителям Анивского района вручат 100 дополнительных сертификатов на жилье
14:14 31 Января Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
- 18:01 1 Февраля За нетрезвую езду житель Южно-Сахалинска стал фигурантом уголовного дела
13:44 31 Января В Южно-Сахалинске семь школ уже завершили набор в первые классы
11:51 31 Января Крупнейшая строительная компания Китая заинтересована в сотрудничестве с Южно-Сахалинском
16:35 11 Января Валерий Лимаренко: подготовка к играм «Дети Азии» идет по графику
16:53 14 Января Валерий Лимаренко распорядился закупить дополнительную снегоуборочную технику
16:01 15 Января Пятнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
15:15 25 Января Правительство Сахалинской области совместно с ПАО «Газпром» наращивают темпы газификации региона
Выбор редакции
- 18:36 Сегодня Молодые семьи Южно-Курильска продолжают получать жилищные сертификаты
- 15:50 Сегодня Юрий Трутнев: До 2021 года Дальний Восток получит на развитие социальной инфраструктуры 65,2 млд рублей
- 15:45 Сегодня Сахалинская область должна войти в топ-30 регионов страны по инвестиционной привлекательности – Валерий Лимаренко
- 15:34 Сегодня Жители Ключей задали свои вопросы представителям городской администрации
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?