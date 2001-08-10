Артисты Чехов-центра осваивают азы экстремального спорта

В Чехов-центре продолжается работа над мюзиклом «Чиполлино». По задумке режиссера-постановщика Андрея Сидельникова, главный герой и его команда - молодежная компания, у которых есть своя музыкальная группа, они занимаются паркуром, граффити, катаются на велосипедах, роликах, самокатах и скейтбордах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Чехов-центре.

Участники команды Extreme Sakhalin, тренеры проекта «Школа уличного спорта» по направлениям BMX, скейтбординг, трюковый самокат Максим Чусовитин, Виктор Козлов и Владимир Беляков помогают артистам осваивать азы уличных видов спорта, а руководитель танцевального коллектива School Family, участник танцевального коллектива DefRush Сергей Шестаков - учит основам брейк данса.

Для многих актеров знакомство со скейтбордом, трюковым самокатом или велосипедом BMX состоялось впервые на репетиции. Например, исполнитель роли Чиполлино артист Роман Болтаев признался, что никогда не стоял на «доске»: «Я пока научился немного ездить. Про трюки говорить рано. Конечно, страшно, но я стараюсь. В свободное время хожу на батуты, тренируюсь делать сальто. Посмотрим, что из этого получится».

Руководитель проекта «Школа уличного спорта» и команды Extreme Sakhalin Иван Бутаков считает, что новая постановка Чехов-центра - отличная возможность популяризировать экстремальные виды спорта: «Самое главное для нас, что наши парни выходят из андеграунда и сейчас воспринимаются окружающими совершенно иначе. Еще несколько лет назад, когда не было специализированных площадок и скейт-парков, молодежи приходилось кататься в том числе на крыльце Чехов-центра. Тогда, конечно, были нарекания в их сторону, что из-за их тренировок портятся ступеньки зданий, бордюры и прочее. А сегодня эти ребята тренируют артистов театра и они вместе готовятся к премьере. Это очень круто! Значит, мы движемся в нужном направлении».

Премьера спектакля «Чиполлино» состоится 23 и 24 марта на большой сцене театра, билеты были раскуплены практически сразу. По многочисленным просьбам зрителей, 24 марта поставлен дополнительный показ мюзикла, который начнется в 12:00.