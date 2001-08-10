Сценические костюмы студентам СахГУ предоставят на время проведения репетиций и шоу

9 февраля на стадионе «Спартак» состоится торжественное открытие I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Основным организатором церемоний открытия и закрытия игр по поручению Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области является Сахалинская филармония. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.

В торжественном мероприятии на стадионе «Спартак», помимо многочисленных творческих коллективов, в качестве артистов, примут участие порядка 250 студентов ЮСПК СахГУ. Они задействованы в танцевально-постановочном шоу церемонии открытия. Эти ребята не имеют статуса официальных аккредитованных волонтеров игр «Дети Азии».

На время репетиций и выступлений Сахалинская филармония предоставляет участникам и студентам педагогического колледжа СахГУ сценические костюмы. Данные костюмы по своему дизайну выполнены в стилистике Игр «Дети Азии». Эти комплекты одежды отличаются от той формы, что носят аккредитованные волонтеры.

После проведения торжественной церемонии открытия организаторы приступят к подготовке церемонии закрытия игр. В ней будут участвовать и другие коллективы. Для них тоже требуются костюмы.

Поэтому, все костюмы, не только эти, подлежат возврату организатору мероприятия. Абсолютно то же самое происходит и после других культурно-массовых мероприятий и концертов – сценические костюмы артистам всегда полагается сдавать в костюмерную.

Выдачу и возврат сценических костюмов студентам на репетициях и во время шоу осуществляет заместитель директора по воспитательной работе ЮСПК СахГУ Наталья Коваль, которая действует в рамках своих полномочий, выполняя установку организатора мероприятия – Сахалинской филармонии.