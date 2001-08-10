Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2019
Сегодня 19:03
65,67|74,77|62,10
Школьники из Шахтёрска, попавшие в больницу с кишечной инфекцией, идут на поправку
17:43, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

В школе «Этнос» выступили больше пятидесяти артистов

В школе «Этнос» выступили больше пятидесяти артистов

6 февраля в детской школе искусств «Этнос» в Южно-Сахалинске прошел отчетный концерт методического объединения «Русские народные инструменты». В нем приняли участие больше пятидесяти учащихся с третьего по восьмой класс.

Многие дети выходили на сцену дважды, а некоторые – трижды. В исполнении ансамблей различных составов прозвучали народные песни, музыка из кинофильмов и мультфильмов, оригинальные сочинения для баяна, домры, балалайки, классические произведения.

Творческий отчет перед родителями в виде концерта стал уже традиционным. Ребята с преподавателями показали результат своего полугодового труда.

Концерт был принят зрителями на ура и получил хорошие отзывы, сообщили ТИА «Острова» в школе «Этнос».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?