В дни «Детей Азии» в Южно-Сахалинске будут петь и плясать
Первые зимние международные игры «Дети Азии» с 8 по 17 февраля пройдут в Южно-Сахалинске. Администрация напоминает гостям и жителям областного центра о городских мероприятиях, запланированных в период прохождения состязаний.
Как стало известно ТИА «Острова», в субботу, 9 февраля, на площади Ленина в 12.00 стартует концертная программа с участием творческих коллективов областного центра и победителей молодежного арт-фестиваля «Заяви о себе». Одновременно на площади пройдут «Веселые старты» для детей и взрослых. Гостям праздника будут предложены армейская каша и горячий чай. Те, кто замерзнет, смогут согреться в специально установленных палатках. В 13.00 с площади Ленина стартует эстафета огня Игр. 40 факелоносцев, среди которых министр спорта РФ Павел Колобков, почетный гражданин областного центра Мияниси Ютака, рэпер L’One, а также лучшие спортсмены Южно-Сахалинска, представители адаптивного спорта, организаций и предприятий, городской власти, пенсионеры, деятели культуры, преодолеют порядка 2,5 км по Коммунистическому пр. до пл. Победы.
В воскресенье, 10 февраля, с 18.00 до 20.00 в гостинице «Спортивная» пройдут мастер-классы, флешмоб с матрешками и различные русские игры. В этот же день с 20.00 до 22.00 на базе спортивно-тренировочного центра «Восток» пройдет концертная программа, в рамках которой зрители насладятся выступлением группы «Джас-хор» центральной музыкальной школы и победителя III сезона телепроекта «Голос. Дети» Данила Плужникова.
11 февраля с 19.00 до 21.00 на базе общежития базового медицинского колледжа состоится мастер-класс «Интуитивная живопись»; 12 февраля - мастер-классы по оригами (16.00-17.00), росписи на камнях и ракушках (17.00-18.00) и росписи предметов в русском стиле (19.00-20.00); 14 февраля с 18.00 до 19.00 пройдет мастер-класс, посвященный празднованию Дня всех влюбленных. 15 февраля с 18.00 до 19.00 желающие смогут посетить мастер-класс по изготовлению куклы-оберега, а с 19.00 до 20.00 - творческую встречу «Музыкальная гостиная».
На территории картодрома в городском парке культуры и отдыха имени Ю.Гагарина с 12.00 до 15.00 состоятся две развлекательные программы с участием творческих коллективов учреждений культуры областного центра: 9 февраля - «Разгуляй», а 16 февраля - «Вьюжный-Южный».
Кроме того, 9 и 10 февраля с 10.00 до 15.00 на пл. Ленина будут работать торговые ряды, где можно будет приобрести сувенирную продукцию. В пятницу, 15 февраля, с 16.00 до 20.00 на площади перед Домом правительства развернется большая торговая площадка, где также гости и жители областного центра смогут приобрести сувениры и товары местных производителей (кондитерские, рыбные и прочие изделия).
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