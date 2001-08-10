Музей книги Чехова «Остров Сахалин» посетил необычную типографию

Неформальная встреча между сотрудниками музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и Центра трудоустройства и досуга для молодых инвалидов состоялась 11 февраля. На ней обсудили сотрудничество между организациями и проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Отметим, в августе 2018 года в Южно-Сахалинске при Сахалинской патронажной службе «Родные люди» открылся Центр трудоустройства и досуга инвалидов. В небольшом помещении обустроили минитипографию, в которой занимаются разработкой дизайна и печатью. Для людей с различными особенностями здоровья это стало хорошей возможностью реализовать себя и начать зарабатывать.

– У нас есть различные мастер-классы, лекции и экскурсии. Мы готовы составить программу для вас, но для этого нам надо знать, чем вы увлекаетесь. Также, если у вас есть желание, то предлагаем добровольно участвовать на таких крупных мероприятиях, как «Ночь музеев», – рассказала исполняющая обязанности музейно-массового отдела музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Мария Горбунова.

Большой интерес у ребят из центра трудоустройства вызвал проект «Робинзоны Сахалина» и выездная экскурсия «Путешествие с книгой А. П. Чехова “Остров Сахалин”», благодаря которой можно посетить рыборазводный завод, покататься на лошадях, пособирать янтарь и отведать вареников с голубикой.

На встрече также коснулись темы профессионального роста и развитии типографского дела.

– В нашем музее проходит множество событий, к которым заказываем разную печатную продукцию, и мы готовы часть заказывать у вас. Также если у вас есть желание, мы можем вместе попробовать сделать сувенирную продукцию. Думаю, вам это будет интереснее, потому что вы можете расти профессионально. И чем больше будете работать, тем больше будет заказов от других учреждений, – отметила директор музея книги Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.

Директор Сахалинской патронажной службы «Родные люди» Светлана Петелина рассказала, что в типографии ребята делают блокноты, визитки, флаеры, брошюры. Также сотрудникам музея показали рабочие места, оснащенные необходимым для печати оборудованием.

– Ребята очень заинтересовались данным предложением. Во-первых, они получат работу и возможность зарабатывать на своем любимом деле; во-вторых, это хороший способ завести знакомства и получить новые знания, – отметила Светлана Петелина.

В конце встречи Евгения Фирсова рассказала инвалидам о грантовом проекте «Открыточная история» музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», в котором они также смогут принять участие. Это конкурс рисунков по произведениям А. П. Чехова среди людей с ограниченными возможностями. По результатам отборочного этапа лучшие изображения будут напечатаны на открытках.