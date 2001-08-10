Старшеклассницы Южно-Сахалинска преобразятся к выпускному балу

Проект «Преображение» стартовал в Южно-Сахалинске. 20 учениц 9 классов школ города Южно-Сахалинска пройдут 8 обучающих модулей. Под руководством экспертов они пройдут курс психологических тренингов, изучат искусство макияжа и прически, освоят азы актерского мастерства, дефиле и самообороны, узнают о правильном питании и ведении здорового образа жизни. Прохождение обучения рассчитано на 3 месяца, сообщили ТИА «Острова» в Центре молодежных инициатив.

«Прохождение такого курса поможет девушкам стать более уверенными в себе и самостоятельными. Наши специалисты и эксперты проекта проведут большую индивидуальную работу. Это позволит достичь максимального эффекта», - отметил директор центра Олег Гортованов.

Первое занятие проекта прошло 12 февраля в Молодежной гостиной «Камин» Центра молодежных инициатив. Кандидаты психологических наук, доценты кафедры психологии Института психологии и педагогики СахГУ Римма Кутбиддинова и Мария Куприна провели для участниц вводный тренинг на знакомство и распределили участниц по группам.