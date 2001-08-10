Южно-сахалинские бабушки написали частушки к «Детям Азии»
Членов южно-сахалинского общества «Эдельвейс» для людей с ограниченными возможностями здоровья назвали самыми креативными фанатами проходящих в областной столице игр «Дети Азии». Как стало известно ТИА «Острова», в поддержку островной сборной бабушки, многим из которых уже за 80, сочинили частушки.
«Остров наш богат и славен добром и щедростью людской, принял всех ребят достойно, с распростертою душой», - запевает главная солистка хора Любовь Семеновна Лисова. Признается, идея сочинить частушки и поддержать юных спортсменов возникла сама собой. Сколько себя помнит – всегда поет. Так с песней по жизни Любовь Семеновна разменяла девятый десяток. Но, несмотря на почтенный возраст, она с легкостью даст фору молодежи. Женщина - активная общественница, участвует во многих городских мероприятиях.
- На такое событие, как «Дети Азии», мы не могли не обратить внимание. Сочинили несколько частушек. Творческих мук не было совершенно - строчки рождались с легкостью. Быть может, потому, что эти слова шли от чистого сердца и посвящены детям. Конечно, мы болеем за них, пусть берегут себя и не мерзнут, - говорит Любовь Семеновна.
Сегодня в хоре 27 человек: 8 дедушек, остальные бабушки. Одной из них уже 94 года. Большинство солистов в эти дни отбросили все свои дела и следят за «Детьми Азии», радуются каждой медали и каждой победе своих юных земляков.
- Смотрели открытие, правда по телевизору, очень красиво! Прям не верилось, что это проходит у нас, - говорят певуньи.
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