Детский оркестр Сахалина снова репетирует

Участники Сахалинского детского симфонического оркестра вновь собрались для репетиций в областном центре. Занятия проходили с 8 по 12 февраля на площадке Корейского культурного центра, сообщили ТИА «Острова» в оркестре.

Состав оркестра традиционно составляют ребята из различных населенных пунктов островного региона. В данной сессии учебно-творческой лаборатории приняли участие представители Невельска, Анивы, Холмска, Углегорска, Шахтерска, Южно-Сахалинска и даже Охи.

«Итогом этой и последующих репетиционных сессий станет крупный проект, – рассказывает директор Сахалинского областного научно‐методического центра по образованию в сфере культуры и искусства Елена Манойленко. – В январе мы заключили соглашение с фондом «Let’s run» Республики Корея, в рамках которого планируется приезд молодежного симфонического оркестра «KYDO» в начале мая и совместное исполнение концертной программы, а также поездка Сахалинского детского симфонического оркестра в Корею».

Следующие репетиции оркестра состоятся в конце марта, к этому времени ребятам предстоит проделать серьезную самостоятельную работу.

Участники оркестра во главе с дирижером Викторией Юхмановой надеются удивить и порадовать зрителя новым репертуаром на предстоящих концертах.