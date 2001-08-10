Тихоокеанское
информационное агентство
16 Февраля 2019
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Сахалинцев просят заблаговременно приходить на закрытие игр «Дети Азии»
16:11, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на развлекательную программу в городской парк

Южносахалинцев 16 февраля приглашают весело провести выходной день в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.

Развлекательная программа «Вьюжный Южный» стартует в 12.30 на территории бывшего картодрома. Здесь для гостей мероприятия выступят творческие коллективы и вокалисты города. Герои короткометражных мультфильмов о Сахалине  Тымка и Поронай предложат всем желающим поучаствовать в интересных конкурсах и викторинах, победители которых получат призы.

Для юных горожан будут организованы игровые зоны со специальными модулями для подвижных игр и забав, сообщили ТИА «Острова» в мэрии областного центра.

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