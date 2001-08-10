Концерт «Я помню чудное мгновенье» прошел в областном художественном музее

Концерт в рамках фестиваля, учредителем которого с 1995 года является Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, организатором – Сахалинский областной центр народного творчества, состоялся 17 февраля 2019 года в зале областного художественного музея. Как напомнили ТИА «Острова» в учреждении, своё название фестиваль обрёл в 1999 году в честь 200-летия со Дня рождения А.С. Пушкина.

По итогам заочного видеоотбора в финальный концерт вошли номера в исполнении двух коллективов и 9 солистов. Слушатели высоко оценили хороший исполнительский уровень пения людей разных возрастов и профессий: любителей - Евгения Королёва РДК г. Томари, Дмитрия Скуридина, Сергея Савельева - Южно-Сахалинск, профессиональных вокалистов Анастасии Дубиной - ДШИ г. Корсаков, Снежаны Рогозы, ДШИ № 4, Ярославны Калашнковой - Сахалинская филармония, г. Южно-Сахалинск, «Народного» любительского академического хора «Гармония» ЦДК г. Холмск, руководитель - Любовь Толстова, Павла Алдакова, хорового ансамбля «Юность», рук. Ольга Мальцева - Сахалинский колледж искусств.

В заключительной части программы выступили гости фестиваля, обладатели его главного приза, Гран-при прошлых лет Диана Сельдешева - преподаватель ЦДМШ, Михаил Вербицкий, г. Южно-Сахалинск.

Концерт завершил приглашённый гость фестиваля - солист Приморской сцены Мариинского театра и Приморской краевой филармонии, лауреат международных конкурсов Илья Астафуров, г. Владивосток. Певец исполнил арии из опер отечественной и зарубежной классики и провёл мастер-класс для участников фестиваля и их руководителей.