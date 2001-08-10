23 февраля в музее книги Чехова расскажут об истории чернильниц

В День защитника Отечества музей книги Чехова «Остров Сахалин» приглашает сделать подарки для мужчин своими руками, а также узнать историю чернильниц на примере подлинного экспоната.

В 12:00 начнется мастер-класс «Открытка на 23 февраля». На занятии будет сделана открытка к мужскому празднику с использованием техники оригами.

В 14:00 состоится интерактивное занятие «История чернильниц». Участники узнают, из каких материалов изготавливались чернильницы, и увидите подлинники чернильниц XIX века из фондов музея. В практической части занятия участники сделают чернильницу своими руками из полимерной глины.

В 15:30 - интерактивное занятие «История чернил». На занятии напишут поздравление для любимых мужчин чернилами и пером, как это делали в XIX веке. Красивый свиток с текстом участники унесут с собой на память.

Также в этот день работают постоянные экспозиции «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова», «Остров Сахалин: открытый финал» и недавно открытая выставка детского творчества «Маленькие шедевры о большом мире».