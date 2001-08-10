На островах юные чтецы борются за призы

На Сахалине начались первые очные этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика». В этом году соревнования начинаются с нового – классного этапа, в котором принимают участие все ученики класса, независимо от уровня интереса к чтению.

Классный этап – это возможность для каждого ученика почувствовать себя читателем. Не школьником, которого обязали прочитать программное произведение, а настоящим читателем, для которого книга становится другом или собеседником. Каждому участнику классного этапа предлагается выбрать одну книгу, которая произвела на него наибольшее впечатление. Выбранные книги не должны повторяться, но узнать, что выбрали одноклассники, можно только в диалоге с ними. Цель нового этапа – объединить всех учеников в общем обсуждении прочитанных книг. После обсуждения пройдут привычные конкурсу соревнования по чтению отрывка из выбранной книги, лучшие чтецы класса примут участие в школьном этапе «Живой классики».

«Участвовать в конкурсе всем классом – это способ лучше понять своих одноклассников, – объясняет президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова, – обсудить с ними несиюминутные проблемы, которые всех тревожат, но которые обычно нет повода обсуждать. Для учителя это возможность разобраться с психологическим климатом в классе, объяснить что-то на материале литературного произведения. И конечно, это возможность найти действительно захватывающую книгу, обсудить те книги, которые нравятся».

Для проведения классного этапа нет определенных схем. Каждый куратор может придумать свою методику проведения классного этапа и даже принять участие в конкурсе между кураторами «Живой классики». Творческий подход к проведению конкурса будет оценен профессиональным жюри, в состав которого войдут методисты, преподаватели и сотрудники фонда «Живая классика». Заявки на конкурс кураторов принимаются до 28 февраля. В заявке необходимо указать следующую информацию о себе в электронном виде: имя, отчество, фамилию, возраст, род занятий, контактный телефон и электронный адрес, полное название образовательного учреждения, в котором работаете, и выслать на почту: pochta@youngreaders.ru. В теме письма следует написать: Конкурс «Лучшая методика проведения классного этапа». В 2019 году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный партнер проекта – компания «Норникель», генеральный спонсор – ГК «Просвещение».

«Проекты Фонда «Живая классика» объединяет позитивное мышление. Каждый из них раскрывает творческий потенциал активных детей и молодежи, помогает реализовать идеи и способности. Конкурс чтецов дает возможность не только проявить себя, но и кардинально меняет отношение и повышает интерес к чтению. Таким образом проект одновременно содействует решению задач и образования, и воспитания – формированию навыков командной работы, расширению кругозора, развитию интеллекта и творческих способностей», – отметил первый вице-президент Группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.