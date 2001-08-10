На островах юные чтецы борются за призы
На Сахалине начались первые очные этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика». В этом году соревнования начинаются с нового – классного этапа, в котором принимают участие все ученики класса, независимо от уровня интереса к чтению.
Классный этап – это возможность для каждого ученика почувствовать себя читателем. Не школьником, которого обязали прочитать программное произведение, а настоящим читателем, для которого книга становится другом или собеседником. Каждому участнику классного этапа предлагается выбрать одну книгу, которая произвела на него наибольшее впечатление. Выбранные книги не должны повторяться, но узнать, что выбрали одноклассники, можно только в диалоге с ними. Цель нового этапа – объединить всех учеников в общем обсуждении прочитанных книг. После обсуждения пройдут привычные конкурсу соревнования по чтению отрывка из выбранной книги, лучшие чтецы класса примут участие в школьном этапе «Живой классики».
«Участвовать в конкурсе всем классом – это способ лучше понять своих одноклассников, – объясняет президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова, – обсудить с ними несиюминутные проблемы, которые всех тревожат, но которые обычно нет повода обсуждать. Для учителя это возможность разобраться с психологическим климатом в классе, объяснить что-то на материале литературного произведения. И конечно, это возможность найти действительно захватывающую книгу, обсудить те книги, которые нравятся».
Для проведения классного этапа нет определенных схем. Каждый куратор может придумать свою методику проведения классного этапа и даже принять участие в конкурсе между кураторами «Живой классики». Творческий подход к проведению конкурса будет оценен профессиональным жюри, в состав которого войдут методисты, преподаватели и сотрудники фонда «Живая классика». Заявки на конкурс кураторов принимаются до 28 февраля. В заявке необходимо указать следующую информацию о себе в электронном виде: имя, отчество, фамилию, возраст, род занятий, контактный телефон и электронный адрес, полное название образовательного учреждения, в котором работаете, и выслать на почту: pochta@youngreaders.ru. В теме письма следует написать: Конкурс «Лучшая методика проведения классного этапа». В 2019 году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный партнер проекта – компания «Норникель», генеральный спонсор – ГК «Просвещение».
«Проекты Фонда «Живая классика» объединяет позитивное мышление. Каждый из них раскрывает творческий потенциал активных детей и молодежи, помогает реализовать идеи и способности. Конкурс чтецов дает возможность не только проявить себя, но и кардинально меняет отношение и повышает интерес к чтению. Таким образом проект одновременно содействует решению задач и образования, и воспитания – формированию навыков командной работы, расширению кругозора, развитию интеллекта и творческих способностей», – отметил первый вице-президент Группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
08:04 Сегодня В Сахалинской области подешевела социальная рыба
- 14:31 Сегодня Полиция областного центра раскрыла грабеж
- 14:28 Сегодня Курильские полицейские изобличили подозреваемого в мошенничестве
- 14:29 Сегодня Полицейские задержали нетрезвого водителя, лишенного прав
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
13:00 14 Февраля На южно-сахалинские автобусы ищут 50 водителей
18:08 13 Февраля Старшеклассницы Южно-Сахалинска преобразятся к выпускному балу
13:43 14 Февраля Единый дизайн-код Южно-Сахалинска выберут вместе с горожанами
15:15 25 Января Правительство Сахалинской области совместно с ПАО «Газпром» наращивают темпы газификации региона
14:14 31 Января Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
11:51 31 Января Крупнейшая строительная компания Китая заинтересована в сотрудничестве с Южно-Сахалинском
09:09 1 Февраля Жители Сахалинской области в феврале получат первые квитанции за вывоз и утилизацию мусора
Выбор редакции
- 14:28 Сегодня Курильские полицейские изобличили подозреваемого в мошенничестве
- 10:49 Сегодня На Сахалине запущен «ПолитСтартап»
- 10:04 Сегодня 23 февраля в музее книги Чехова расскажут об истории чернильниц
- 12:36 Вчера Лев Лорд в Сахалинском зоопарке отмечает юбилей
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?