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16:52, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил
В Долинске и Корсакове пройдут показы японского аниме
Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске при поддержке управления культуры администрации Долинского и администрации Корсаковского районов Сахалинской области в рамках года Японии в России организует показ японского аниме «Девочка, покорившая время» (2007, 95 минут) по нижеследующему расписанию:
г. Долинск
Дата и время проведения: 02 марта (суббота) 2019 г. в 12:00
Место проведения: ККЗ «Россия» (проспект Победы, 13)
г. Корсаков
Дата и время проведения: 03 марта (воскресенье) 2019 г. в 12:00
Место проведения: МБУ КДЦ «Океан» (переулок Молодежный, 7)
Вход свободный.
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