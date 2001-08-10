В Долинске и Корсакове пройдут показы японского аниме

Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске при поддержке управления культуры администрации Долинского и администрации Корсаковского районов Сахалинской области в рамках года Японии в России организует показ японского аниме «Девочка, покорившая время» (2007, 95 минут) по нижеследующему расписанию:

г. Долинск

Дата и время проведения: 02 марта (суббота) 2019 г. в 12:00

Место проведения: ККЗ «Россия» (проспект Победы, 13)

г. Корсаков

Дата и время проведения: 03 марта (воскресенье) 2019 г. в 12:00

Место проведения: МБУ КДЦ «Океан» (переулок Молодежный, 7)

Вход свободный.