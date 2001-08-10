Ко Дню защитника Отечества в Южно-Сахалинске поздравили офицеров и ветеранов

Ветеранов и действующих офицеров поздравили с наступающим Днем защитника Отечества. Концерт, приуроченный к празднику, состоялся накануне в Доме культуры «Родина» островной столицы. Здесь также подготовили несколько тематических зон, где все желающие могли сфотографироваться на память и пообщаться, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

На входе в здание защитников Отечества и их спутниц встречали цветами и живой музыкой. Под аккомпанемент фортепиано гости проходили в зрительный зал, а по дороге успевали посмотреть подготовленные инсталляции – камин с развешенным трофейным холодным оружием, знаменитый пулемет «Максим», украшенный красноармейской символикой, и многое другое.

Началом концерта стало выступление военного оркестра. Затем пришел черед поздравлений с наступающим праздником. Первым слово взял мэр Южно-Сахалинска. Сергей Надсадин отметил, что защита Отечества – это священный долг, и призвал никогда не забывать страницы истории, чтить память тех, кто пал в боях. Мэр поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и более поздних конфликтов, а затем вручил благодарственные письма действующим офицерам и тем, кто сегодня посвящает жизнь патриотическому воспитанию.

- Я уверен в том, что наша армия лучшая, подготовленная и очень сильная. Она является оплотом обороноспособности нашего государства и вызывает огромное уважение во всем мире. Благодаря вам мы сегодня можем развивать наши города, обустраивать улицы, строить дома. Мы всегда знаем, что мы под надежной защитой, - отметил Сергей Надсадин.

Слова приветствия прозвучали на концерте и от первого вице-мэра островной столицы. Наталия Куприна поздравила военнослужащих от лица всех женщин областного центра:

- В этот праздничный день хочется пожелать вам в первую очередь здоровья, семейного благополучия, успехов на вашей службе нелегкой. А самое главное, всем нам – мирного неба над головой. И еще чтобы вы всегда помнили: вы нам очень нужны, берегите себя!

Свое поздравление адресовал защитникам Отечества архиепископ Южно-Сахалинской и Курильской епархии Тихон. Он подчеркнул святость миссии военнослужащих и пожелал собравшимся не забывать о главных христианских заветах.

Затем настал черед музыкальных поздравлений. Их зрителям подарили лучшие коллективы областного центра. На сцене маршировали кадеты, местные певцы исполняли знаменитые армейские песни, а в завершение концерта все желающие могли присоединиться к традиционному офицерскому вальсу.